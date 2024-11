Διάγγελμα Πούτιν: «Έχουμε δικαίωμα να χτυπάμε κράτη των οποίων τα όπλα χρησιμοποιεί η Ουκρανία» (vid)

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απηύθυνε διάγγελμα για τον πόλεμο στην Ουκρανία και απειλεί με παγκόσμια σύρραξη.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αποκτήσει «στοιχεία παγκόσμιου χαρακτήρα» σε ένα αιφνιδιαστικό διάγγελμα προς το έθνος το βράδυ της Πέμπτης.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο Ρώσος Πρόεδρος, στο διάγγελμά του, τόνισε πως έπληξε την Ουκρανία με νέο βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς και πως αν χρησιμοποιήσει υπερηχητικά όπλα κατά της Ουκρανίας, θα προειδοποιήσει τους πολίτες.

Παράλληλα εξήγησε πως η χώρα του «έχει το δικαίωμα» να χτυπά τα κράτη των οποίων τα όπλα χρησιμοποιεί η Ουκρανία για να χτυπήσει τη Ρωσία.

Η επίθεση είπε, έγινε στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ρωσικής αποτρεπτικής ικανότητας, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, η Ρωσία «θα απαντήσει συμμετρικά» και δήλωσε «έτοιμος» για οποιοδήποτε σενάριο.

⚡️The US made a mistake by violating the agreement on the elimination of long-range missiles. They transferred their missile systems to different regions of the world



— Putin pic.twitter.com/Az0jYbEgb2