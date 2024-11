Επίσημο: Αυτές είναι οι προσφορές του PlayStation για την Black Friday

Μπαίνουμε σιγά σιγά στην εβδομάδα της Black Friday και το PlayStation ανακοίνωσε τις προσφορές του.

Αν και η περίοδος της Black Friday έχει ξεκινήσει ήδη, επί της ουσίας, η εβδομάδα προσφορών ξεκινάει από την Δευτέρα.

Η Sony και το PlayStation ανακοίνωσαν τις προσφορές που θα «τρέξουν» για τους gamers και καλύπτουν κονσόλες PS5, το PSVR2, την συνδρομή PS Plus και παιχνίδια για όλα τα formats.

Οι προσφορές αυτές θα ξεκινήσουν από σήμερα και θα «τρέξουν» έως και τις 2 Δεκεμβρίου και αρχικά θα προσφέρουν την ετήσια συνδρομή PS Plus με έκπτωση έως και 30%.

Αν έχετε ήδη συνδρομή PS Plus Essential, μπορείτε να αναβαθμίσετε για το υπόλοιπο της διάρκειάς της με 25% για να πάτε στο PS Plus Extra ή 30% για να πάτε στο PS Plus Premium.

Σε ό,τι αφορά το PS5 και το PS5 Digital, θα υπάρξει μια έκπτωση 75 ευρώ, ενώ ακόμη θα δούμε εκπτώσεις σε χειριστήρια, ακουστικά Pulse, καλύμματα για την κονσόλα PS5, αλλά και το PlayStation VR2.

Τέλος, στα καταστήματα και στο PlayStation Store θα υπάρξουν μειωμένες τιμές για διάφορα games σε PS4 και PS5.

Αναλυτικά στα του hardware θα υπάρξουν οι εξής εκπτώσεις.

- PS5 Slim: €474,99 αντί για €549,99

- PS5 Slim Digital: €374,99 αντί για €449,99

- PS VR2: €399,99 αντί για €599,99

- PS VR2 με το Horizon Call of the Mountain: €399,99 αντί για €599,99