O IShowSpeed σχεδιάζει να λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2028 (vid)

Ο γνωστός Youtuber σχεδιάζει να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Ο Speed μετά την κούρσα που έκανε κόντρα στον πιο γρήγορο αθλητή στον κόσμο Noah Lyles, θέλει να συμμετέχει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 που πρόκειται να γίνουν στο Λος Άντζελες.

Ο Youtuber μπορεί να έχασε κόντρα στον «ασταμάτητο» Αμερικανό, αλλά τακτικά έχει «σοκάρει» τους θαυμαστές του με την, ταχύτητά του, όποτε έχει μεταδώσει σε ζωντανή εικόνα τον εαυτό του να αγωνίζεται με άλλους ή να κάνει σπριντ και τώρα φαίνεται ότι θέλει να μεταφέρει το ταλέντο του στο υψηλότερο επίπεδο του αγωνιστικού σπριντ που υπάρχει.

🚨| BREAKING: Speed has announced he will be RUNNING in the 100m at the 2028 OLYMPICS 🤯 pic.twitter.com/NHj49WAy9Q