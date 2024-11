Ο αγώνας του Μάικ Τάισον με τον Τζέικ Πολ «έριξε» το Netflix: Πολλά παράπονα από τους χρήστες (vid)

Τεχνικά προβλήματα αντιμετώπισαν οι χρήστες του Netflix που θέλησαν να παρακολουθήσουν τη μάχη του Μάικ Τάισον με τον Τζέικ Πολ.

Ο Τζέικ Πολ ήταν ο μεγάλος νικητής στον αγώνα πυγμαχίας με τον Μάικ Τάισον που προβλήθηκε ζωντανά από το Netflix και καθήλωσε τους θεατές που βρέθηκαν στο AT&T Stadium του Τέξας, αλλά και αυτούς που τον παρακολούθησαν τηλεοπτικά.

Ωστόσο, οι χρήστες του Netflix αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα πριν αλλά και κατά την διάρκεια της μετάδοσης του αγώνα του 58χρονου πρώην πυγμάχου με τον 27χρονο YouTuber.

Υπήρξαν αμέτρητες αναφορές για την ποιότητα ροής του βίντεο, καθώς και για τα «κολλήματα» στην εικόνα του Netflix.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Downdetector, οι αναφορές για προβλήματα στο Netflix εκτοξεύτηκαν λίγο πριν τις 8 μ.μ. (τοπική ώρα) και κορυφώθηκαν με περισσότερες από 88.700 αναφορές έως τις 9:30 μ.μ. Και όλα αυτά πριν καν ξεκινήσει ο βασικός αγώνας, που άρχισε περίπου στις 11 μ.μ.

If Netflix doesn’t fix this buffering issue, this will go down as one of the biggest fails in all of tv/streaming history 🤦‍♀️ #TysonPaul #NetflixFight #PaulTyson #Coldplay pic.twitter.com/l7wBvrCYkw