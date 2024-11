O 58χρονος Μάικ Τάισον δεν κατάφερε να τα κερδίσει την ηλικία του, αλλά και τον Τζέικ Πολ που έχει σχεδόν τα μισά του χρόνια.

Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε ο αγώνας του Μάικ Τάισον με τον Τζέικ Πολ (ο οποίος ήταν live στο Netflix), το μεγάλο ερώτημα που είχε «γεννηθεί» ήταν όχι αν ο 58χρονος θρύλος της πυγμαχίας το... έχει ακόμα, αλλά το αν θα μπορέσει να αντέξει απέναντι σε εναν αντίπαλο που έχει σχεδόν τα μισά του χρόνια. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται πως όχι, καθώς γνώρισε την ήττα από τον 27χρονο.

Όπως αναμενόταν, ο αγώνας στο AT&T Stadium του Τέξας δεν προσέφερε μεγάλες στιγμές στους λάτρεις της πυγμαχίας, καθώς από την μία πλευρά ο Πολ ήταν πολύ προσεκτικός στις κινήσεις του, προκειμένου να μην δώσει χώρο στον αντίπαλό του και από την άλλη ο Τάισον προσπαθούσε να διαχειριστεί τις δυνάμεις του. Έτσι, το δυναμικό ξεκίνημα που περίμεναν όλοι από τον 58χρονο, δεν ήρθε ποτέ, με αποτέλεσμα ο πρώην πλέον Youtuber να βρει ρυθμό και να περνάει κάποια χτυπήματα.

Είναι χαρακτηριστικό πως υπήρξαν φορές που ο Τάισον επιχείρησε κάποια δυνατά χτυπήματα, τα οποία βρήκαν αέρα αντί για στόχο, χάνοντας έτσι δυνάμεις τσάμπα και βερεσέ, την ώρα που ο αντίπαλό τους το εκμεταλλευόταν πιο αποτέλεσματικά.

This is painful to see, Mike is just too old #PaulTyson

Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στην ολοκλήρωση και των 8 γύρων, με τους διαιτητές να χρίζουν νικητη τον Τζέικ Πολ, ο οποίος πλέον έχει 5 νίκες στην σειρά.