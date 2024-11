Η κίνηση του Μάικ Τάισον που έκανε πολλούς θεατές να πιστεύουν πως ο αγώνας με τον Τζέικ Πολ ήταν στημένος.

Ο Τζέικ Πολ αναδείχθηκε, με ομόφωνη απόφαση των κριτών, νικητής στον αγώνα του με τον Μάικ Τάισον, ο οποίος μεταδόθηκε ζωντανά από το Netflix, όμως από ένα τέτοιο event δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι θεωρίες συνομωσίας... Άλλωστε, αυτές είχαν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους πριν καν ακουστεί το πρώτο καμπανάκι στο AT&T Stadium του Τέξας...

Μία από αυτές λοιπόν, ήθελε τον νικητή να έχει προαποφασιστεί με τον 27χρονο Youtuber να είναι ο... τυχερός, όμως το έγγραφο που άρχιζε να κυκλοφορεί στα social media «έμπαζε» και δεν είχε ιδιαίτερη βάση, καθώς το μόνο που πετύχαινε ήταν ο νικητής, ο οποίος έτσι και αλλιώς ήταν το μεγάλο φαβορί.

Ain't no way bro. The script got leaked! 😂😂😂 #PaulVsTyson Jake Paul gonna knock out Mike Tyson! pic.twitter.com/5eA2ovYHsn November 15, 2024

Η κίνηση του Τάισον που φούντωσε τις φήμες

Κατά την διάρκεια του πρώτου γύρου όμως, υπήρξε μία κίνηση του 58χρονου που έδωσε εκ νέου τροφή για σενάρια και θεωρίες συνωμοσίας... Ο θρύλος της πυγμαχίας λοιπόν, έριξε ένα αριστερό στον αντίπαλό του, το οποίο τον βρήκε... γεμάτα όπως λέμε, αναγκάζοντάς τον να κάνει βήματα πίσω και να κατευθυνθεί προς τα σχοινιά.

Όλοι όσοι ανεβαίνουν σε ρινγκ λοιπόν, ξέρουν πως αυτή είναι η στιγμή τους... Η στιγμή που πρέπει να επιτεθούν, καθώς ο άνθρωπος που είναι απέναντί τους προσπαθεί να συνέλθει από το χτύπημα που έχει δεχθεί. Πόσω μάλλον όταν μιλάμε για κάποιον με την εμπειρία του Μάικ Τάισον που θα μπορούσε να είχε εκμεταλλευτεί το μομέντουμ και να βγάλει νοκ άουτ τον Τζέικ Πολ. Κι όμως... Αντί να συνεχίσει την επίθεση, έκανε και αυτός βήματα πίσω, δίνοντας χώρο και χρόνο στον 27χρονο να συνέλθει και να σταθεί στα πόδια του.

Ήθελε να παίξει συντηρητικά; Φοβήθηκε πως ο αντίπαλός του δεν... πόνεσε, όσο νόμιζαν οι περισσότεροι; Θεώρησε πως ήταν νωρίς για κάτι τέτοιο; Την απάντηση την έχει μόνο ο ίδιος.

Χαμός στα social media

Δεν ήταν πάντως λίγοι αυτοί που πιστεύουν τόσο λόγω της φάσης αυτής, όσο και της γενικότερης παρουσίας του Μάικ Τάισον, πως ο αγώνας ήταν στημένος και πως ο νικητής είχε προαποφασιστεί.

Δείτε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά μηνύματα που ανέβηκαν στο Twitter...

The Moment we knew it was rigged! I do believe the first 1 minute of the fight was legit and then they switched it to Off pic.twitter.com/TbYLB140CU — The FAM (@JamesTheFAM) November 16, 2024

Raise your hand if you think the Paul vs Tyson fight was rigged 🙋‍♂️



He stood there the entire 8 rounds taking punches and biting his glove. But Tyson during training looks completely different.. pic.twitter.com/36Hmdl3nNK — Point Blank News (@_pblanknews) November 16, 2024

Yeah mmcht definitely rigged 😒 https://t.co/DhtHQLpCgb — Anetra Smalls (@AnetraSmalls) November 16, 2024

The fight was rigged. Have you not seen his training videos? bahahaha — Xerodeck (@Xerodeck) November 16, 2024

That entire fight was basically Mike allowing Jake to win — K (@Klxtz_) November 16, 2024

I’m telling y’all he was holding back — jesssupremacy3847 (@Nicolefisadumb1) November 16, 2024

It was at this point he remembered the money and stopped fighting.. 10 seconds in. @mattwheelerdj — Stu Wilson (@_StuartWilson_) November 16, 2024