Η πιο χοντρή γάτα του κόσμου πέθανε λίγες εβδομάδες αφότου πήγε σε κέντρο αδυνατίσματος

Η πιο παχιά γάτα του κόσμου βρήκε τραγικό θάνατο μόλις λίγες εβδομάδες αφότου στάλθηκε σε κέντρο απώλειας βάρους για κατοικίδια ζώα.

Η πιο χοντρή γάτα του κόσμου, η Kroshik, πέθανε λίγες εβδομάδες αφότου στάλθηκε σε ένα κέντρο για χοντρές γάτες, με τους κτηνιάτρους να λένε ότι τα εκτεταμένα στρώματα λίπους της είχαν κρύψει καλά τους καρκινικούς όγκους.

Kroshik, the famous russian fat cat has died.

A dark day has decended upon us. pic.twitter.com/88pDgyVprx