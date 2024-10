Προσπάθησαν να δολοφονήσουν τον πρώην Πρόεδρο της Βολιβίας: Συγκλονίζουν τα πρώτα λόγια του Έβο Μοράλες

Συγκλονίζουν τα πρώτα λόγια του Έβο Μοράλες που σώθηκε από την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.

Ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Έβο Μοράλες δήλωσε ότι ένοπλοι πυροβόλησαν το αυτοκίνητό του την Κυριακή (27/10) καθώς πήγαινε να δώσει ραδιοφωνική συνέντευξη στην πόλη Κοτσαμπάμπα. Ο Μοράλες κάνει λόγο για απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, ενώ σημειώνει ότι τραυματίστηκε ο οδηγός που τον μετέφερε.

Μάλιστα ο ίδιος αργότερα ανέφερε: «Το αυτοκίνητο με το οποίο έφτασα έχει 14 τρύπες από σφαίρες. Αυτό ήταν προσχεδιασμένο. Η ιδέα ήταν να σκοτώσουν τον Έβο».

Σοκ προκαλεί και ένα βίντεο που κυκλοφόρησε, το οποίο δείχνει μια γυναίκα να προτρέπει τον οδηγό να βιαστεί και να λέει στον Μοράλες να σκύψει.

🟡 BREAKING: Former Bolivian leftist President Evo Morales just survived an assassination attempt as tensions inside the country’s ruling MAS party violently escalate. 14 gunshots were fired, wounding Morales‘ driver. pic.twitter.com/3ytOsh84gm