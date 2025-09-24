Οι ενήλικες περνάμε 88 μέρες τον χρόνο μπροστά κινητό μας: Πόσο θλιβερό το θες;

Και δεν το λέμε εμείς, παγκόσμια έκθεση το λέει.

Ένας χρόνος έχει 365 μέρες. Και ο μέσος ενήλικας περνάει 88 από αυτές τις ημέρες κολλημένος στο κινητό του. Πόσο θλιβερό το θέλεις; Ναι. Και δεν το λέμε εμείς, παγκόσμια έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Heineken το λέει. Είναι τρομακτικά τα νέα; Είναι. Πρέπει να τα ξέρουμε; Πρέπει. Θα είναι αυτή η έκθεση αρκετή για να μας κάνει να πετάξουμε το κινητό μας αμέσως στα σκουπίδια; Όχι. Αστεία πράγματα.

Για αρχή, ας μιλήσουμε για τη μελέτη: Διεξήχθη από ερευνητές της OnePoll. Η ομάδα παρακολούθησε 17.000 ενήλικες σε διάφορες χώρες και ηπείρους, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Νότιας Αφρικής, της Βραζιλίας, της Ινδίας, της Γερμανίας, του Βιετνάμ και των ΗΑΕ. Στο συμπέρασμα της έκθεσης, αναφέρεται ότι ο μέσος άνθρωπος ξοδεύει περίπου 5 ώρες και 48 λεπτά την ημέρα στο κινητό του. Όταν αθροίζονται και οι 12 μήνες, ο αριθμός αυτός ισοδυναμεί με 88 ημέρες ή περίπου το 1/4 ολόκληρου του ημερολογιακού έτους.

