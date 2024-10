Τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας «Peaky Blinders» ξεκίνησαν εχθές (21/10) στο Μπέρμιγχαμ.

Τα γυρίσματα της ταινίας «Peaky Blinders», με τίτλο «The Immortal Man», ξεκίνησαν επίσημα πριν από περίπου έναν μήνα σε μια μυστική τοποθεσία στο Λίβερπουλ.

Ο πρωταγωνιστής Κίλιαν Μέρφι φόρεσε το χαρακτηριστικό κοστούμι του Τόμι Σέλμπι για να σηματοδοτήσει την επιστροφή του χαρακτήρα του με μια φωτογραφία που μοιράστηκε το Netflix στον επίσημο λογαριασμό στο X/Twitter.

By order of the Peaky Blinders... Tommy Shelby is back.



Cillian Murphy and Steven Knight are reunited on set as production officially starts on the upcoming Netflix film. pic.twitter.com/qWsQuntzCe — Netflix (@netflix) September 30, 2024

Εχθές (21.10), πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα γυρίσματα στην πόλη που έγινε σήμα κατατεθέν της σειράς, στο Μπέρμιγχαμ. Ο Στίβεν Γκράχαμ εθεάθη για πρώτη φορά στα γυρίσματα της ταινίας, ενώ λίγες αργότερα ο Κίλιαν Μέρφι εντοπίστηκε πάνω σε ένα άλογο να κάνει γυρίσματα στην πόλη.

Peaky blinders in town for tomorrow defo can’t drink in town now pic.twitter.com/TFLn2CYNsR October 21, 2024

Ο 48χρονος Ιρλανδός ηθοποιός φόρεσε το γνωστό σε όλους μας flatcap, ενώ όσοι αρκετοί χρήστες του Twitter παρατήρησαν ότι έτρεχε ψεύτικο αίμα στο μάγουλό του.

Από την άλλη, ο Στίβεν Γκράχαμ έδειχνε αμήχανος καθώς οδηγούσε μια φορτηγίδα με την ένδειξη Thomas Coathure & Sons Ltd στο Gas Street Basin κατά τη διάρκεια νυχτερινών γυρισμάτων.