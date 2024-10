Ιταλία: Πλημμύρισε η Μπολόνια, ένας νεκρός και ανυπολόγιστες ζημιές στην περιφέρεια της Εμίλια Ρομάνια (vids)

Η αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων έγινε ακόμη δυσκολότερη, διότι οι μετεωρολογικές προβλέψεις δεν είχαν αναφερθεί σε ένα τόσο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας.

Στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια, στην βορειοανατολική Ιταλία, σημειώθηκαν για μια ακόμη φορά εκτεταμένες πλημμύρες. Εξαιτίας της αδιάκοπης βροχόπτωσης και υπερχείλισης ποταμών πλημμύρισαν μεγάλο μέρος της πόλης της Μπολόνια και οι περιοχές της Μόντενα, Ρέτζιο Εμίλια, Ραβένα και Πιατσέντσα.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η νομαρχία της Μπολόνια, στην περιοχή Πιανόρο εντοπίσθηκε νεκρός ένας άνδρας, ο οποίος είχε παρασυρθεί με το ΙΧ αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά. Στην ίδια περιοχή συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού ενός αγνοούμενου.

Ο δήμαρχος της Μπολόνια Ματέο Λέπορε από χθες, Σάββατο, το βράδυ κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση και να ανέβουν στα υψηλότερα πατώματα και στις ταράτσες των πολυκατοικιών. Η αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων έγινε ακόμη δυσκολότερη, διότι οι μετεωρολογικές προβλέψεις δεν είχαν αναφερθεί σε ένα τόσο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας.

#Alluvione in corso a #Bologna e comuni limitrofi, questa volta verso l’Appennino. È la terza volta in 18 mesi e no, non è solo una questione di manutenzione. È da ieri che piove ininterrottamente e per ora non accenna a fermarsi. pic.twitter.com/DKm7ZKzexG