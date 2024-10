Γραφείο τελετών ζήτησε συγγνώμη όταν ένα πτώμα έπεσε από νεκροφόρα σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Πολωνία, με ένα γραφείο τελετών να ζητάει συγγνώμη για την γκάφα που έκανε.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Daily Mail, ένα γραφείο τελετών με την ονομασία «Άδης», στη Stalowa Wola, στη νοτιοανατολική Πολωνία , μετέφερε ένα πτώμα με την νεκροφόρα όταν συνέβη ένα... ατύχημα.

Polish funeral home apologises after dead body falls out of its hearse into traffic - blaming 'unexpected technical failure' https://t.co/mgdxO0Q0HQ pic.twitter.com/MzGv6sf5oZ