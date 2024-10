Η Rita Ora «λύγισε» στην σκηνή προσπαθώντας να ερμηνεύσει το τραγούδι που είχε πει με τον Λίαμ Πέιν (vid)

Στο παρελθόν η Ρίτα Όρα και ο Λίαμ Πέιν ερμήνευσαν το τραγούδι «For You» που κυκλοφόρησε το 2018 για το soundtrack της ταινίας Fifty Shades Freed.

Ο Λίαμ Πέιν (Liam Payne) έφυγε από την ζωή σε ηλικία 31 ετών, προκαλώντας παγκόσμιο σοκ και σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης (16/10), ύστερα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.

Η Ρίτα Όρα (Rita Ora) λίγες ώρες αργότερα έδινε συναυλία στην Ιαπωνία και «λύγισε» στην σκηνή, αφού ήταν συναισθηματικά φορτισμένη λόγω της απώλειας του συναδέλφου της.

Μάλιστα στο παρελθόν είχαν κι ένα ντουέτο μαζί, αφού ερμήνευσαν το τραγούδι «For You» που κυκλοφόρησε το 2018 για το soundtrack της ταινίας Fifty Shades Freed.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου έχει αποτυπωθεί η στιγμή που η ερμηνεύτρια προσπάθησε να τραγουδήσει το συγκεκριμένο τραγούδι στην συναυλία της αλλά δεν τα κατάφερε να το ολοκληρώσει καθώς ξεκίνησε να κλαίει και σύμφωνα με τους χρήστες του Χ, είπε:«Δεν μπορώ καν να το τραγουδήσω αυτό τώρα», κοιτάζοντας τον ουρανό.

The picture of Rita Ora and Liam Payne

appeared on the screen at Rita Ora's concert in Japan today. I still can't believe it💔@RitaOra @LiamPayne #RitaOra #LiamPayne #RIP pic.twitter.com/GZxvHUFulC