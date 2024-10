Baba Vanga και Νοστράδαμος έκαναν τις ίδιες ζοφερές προβλέψεις για το 2025

Η τυφλή μάντισσα από την Βουλγαρία και ο Γάλλος αστρολόγος έχουν κάνει μερικές παρόμοιες προβλέψεις για το 2025 και δεν είναι για καλό...

Έχουν μείνει μόνο 74 μέρες για τον ερχομό του 2025 και όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στα social media αυτές οι περίεργες προβλέψεις που τρομοκρατούν τον κόσμο για τρελά πράγματα που θα συμβούν στο κοντινό μέλλον.

Είτε τους πιστεύετε είτε όχι, υπάρχουν αρκετοί αρχαίοι μελλοντικοί που έχουν μείνει στην ιστορία για την τρομερή τους ικανότητά να προβλέπουν το μέλλον.

Μεταξύ των πιο διάσημων είναι η τυφλή Baba Vanga από την γειτονική Βουλγαρία. Παρά το γεγονός ότι πέθανε το 1996, κατάφερε να προβλέψει μερικά πολύ σημαντικά γεγονότα, όπως την 11η Σεπτεμβρίου, το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα και την εκλογή του Μπαράκ Ομπάμα ως προέδρου των ΗΠΑ.

Παρά το γεγονός ότι ήταν τυφλή από μικρή ηλικία, απέκτησε μεγάλη φήμη για τις μαντικές της ικανότητες, τόσο κατά τη διάρκεια της ζωής της όσο και μετά θάνατον. Η φήμη της ήταν τέτοια που ακόμη και Σοβιετικοί ηγέτες φέρονται να ζήτησαν τη συμβουλή της προκειμένου να πάρουν τις σωστές αποφάσεις...

Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον Γάλλος αστρολόγος, Νοστράδαμο, ο οποίος έζησε τον 16ο αιώνα και πολλοί θεωρητικοί πιστεύουν ότι προέβλεψε σωστά την άνοδο του Αδόλφου Χίτλερ στην εξουσία, τους βομβαρδισμούς της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι και τη Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου.

Nostradamus died July 2, 1566.



He was famous for his 942 poetic quatrains allegedly predicting future events.



But who was he, really? 🧵 pic.twitter.com/9MVKV6BP9K