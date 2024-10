Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος One Direction Λίαμ Πέιν βρέθηκε νεκρός στο Μπουένος Άιρες, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στην Αργεντινή.

Ο Λίαμ Πέιν, ένα από τα πέντε μέλη του συγκροτήματος «One Direction», πέθανε σε ηλικία 31 ετών.

Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο ενός ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή, σύμφωνα με το Associated Press. Ο Αλμπέρτο Κρεσέντι, επικεφαλής του κρατικού ιατρικού συστήματος έκτακτης ανάγκης, δήλωσε ότι έπεσε με το κεφάλι στην αυλή του ξενοδοχείου.

We’re deeply saddened to learn of Liam Payne’s tragic passing today. During this difficult time, our hearts remain with his family, loved ones, and fans. pic.twitter.com/OT63aeAvGO

Δεν είναι σαφές αν η πτώση οφείλεται σε ατύχημα, με τις αρχές ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου του. Η La Nación αναφέρει ότι πριν από το περιστατικό, το προσωπικό του «Hotel Casa Sur» κάλεσε την αστυνομία για να αναφέρει «έναν επιθετικό άνδρα που θα μπορούσε να είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ».

Mάλιστα, σύμφωνα με το Sky News, ένας από τους λογαριασμούς του Payne στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ενεργός μόλις μία ώρα πριν από την πτώση του. Συγκεκριμένα, είχε δημοσιεύσει μια selfie στο Snapchat λέγοντας στους θαυμαστές του για τα σχέδιά του για την ημέρα.

Γεννημένος στο Γουλβερχάμπτον της Αγγλίας, ο Πέιν έκανε την αρχή του στη μουσική βιομηχανία ως διαγωνιζόμενος στο «The X Factor» το 2008. Επέστρεψε στο μουσικό σόου δύο χρόνια αργότερα και μπήκε σε ένα γκρουπ μαζί με τους Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson και Zayn Malik. Κατέλαβαν την τρίτη θέση στο σόου και στη συνέχεια υπέγραψαν συμβόλαιο με τη Syco Entertainment. Έτσι γενήθηκαν οι One Direction.

BREAKING: Liam Payne has died at the age of 31 after reportedly falling from a balcony in Argentina. We are extremely shocked and heartbroken to hear this news. Sending our love to his family, friends and fans around the world. 💔 pic.twitter.com/KQMzOvPbPW