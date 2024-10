Ασυγκράτητο ζευγάρι στο Μετρό προκάλεσε πλημμύρα στον σταθμό (vid)

Μεγάλη ζημιά προκάλεσε σε σταθμό του Μετρό της Μελβούρνης ένα ζευγάρι που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τις ορμές του.

Ένα ατύχημα σε σταθμό του Μετρό προκάλεσε το πάθος ενός ασυγκράτητου ζευγαριού στην Αυστραλία. Οι δύο νέοι έκαναν έρωτα μέσα στον σταθμό και ξήλωσαν κατά λάθος το σύστημα πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι δύο πλατφόρμες.

Οι πρωταγωνιστές του περιστατικού, μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας της Ολίβια Ροντρίγκο στη Μελβούρνη, μπήκαν στον σταθμό του Μετρό, ωστόσο φαίνεται ότι εκεί άναψε το πάθος τους, με αποτέλεσμα να βρουν ένα απόμερο σημείο και να κάνουν έρωτα.

«Φαίνεται ότι ένα ερωτευμένο ζευγάρι σε ένα κλιμακοστάσιο έσπασε έναν σωλήνα από το σύστημα πυρόσβεσης», είπε ο υπουργός Μεταφορών. «Υπήρξαν εκτεταμένες πλημμύρες. Η εταιρεία του μετρό θα διερευνήσει περαιτέρω αυτά τα θέματα και η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα. Μια σκάλα μπορεί να μην είναι το κατάλληλο μέρος για να βρεθείτε μετά το δείπνο», πρόσθεσε.

Οι σταθμοί Melbourne Central και Flagstaff εκκενώθηκαν, προκαλώντας καθυστερήσεις στο μητροπολιτικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Αν και αρχικά το περιστατικό αποδόθηκε σε πράξεις βανδαλισμού, ο υπουργός Μεταφορών ξεκαθάρισε ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας έδειξε κάτι άλλο.

