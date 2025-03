Συγκλονιστικό βίντεο από την Μανμιάρ: Καθαριστής τζαμιών κρέμεται από ουρανοξύστη την ώρα του σεισμού (vid)

Βίντεο αποτυπώνει την προσπάθεια ενός άνδρα να σωθεί από τον σεισμό την ώρα που κρέμεται από τζάμι ουρανοξύστη.

Ο σεισμός στην Μανμιάρ των 7,7 ρίχτερ ήταν καταστροφικός για την πόλη ενώ μάλιστα σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους.

Βίντεο που βγήκε στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνει την στιγμή που ένας υπάλληλος τζαμιών, βρίσκεται σε ένα πολυτελές ουρανοξύστη και προσπαθεί να σωθεί έχοντας γαντζωθεί από το σχοινί, με τα νερά από τις πισίνες να ξεχειλίζουν προς τους δρόμους.

Unbelievable, but the window cleaner that was literally stuck to the high-rise building in Bangkok during the earthquake probably survived! pic.twitter.com/OEnE58ETWw