Έκοψε τα δάχτυλα και τα αυτιά του για να γίνει... εξωγήινος και αποκαλύπτει τι ακούει καθημερινά

Άντρας στις ΗΠΑ βρίσκεται σε... μεταμόρφωση ώστε να πάρει την μορφή εξωγήινου, και αποκαλύπτει τι ζει καθημερινά.

Άντρας θέλει να πάρει την μορφή εξωγήινου, και έχει ξεκινήσει κόβοντας τα αυτιά του και τα δάχτυλά του. Το ξεκίνημα της αλλαγής για τον Γάλλο άρχισε πριν από μια δεκαετία, όταν έβαλε να του κόψουν τη γλώσσα σαν φίδι.

Τώρα στα 36 του, έχει κάνει σχεδόν όλο του το σώμα μαύρο από τα τατουάζ -συμπεριλαμβανομένων των ματιών του- ενώ έχει κάνει εμφυτεύματα προσώπου και έχει ακρωτηριάσει ακόμα και μέρος των χειλιών και της μύτης του.

Ορισμένες από τις αλλαγές του ήταν τόσο ακραίες, που χρειάστηκε να ταξιδέψει σε διάφορα μέρη του κόσμου για να τις πραγματοποιήσει. Αλλά το να ξεχωρίζει κανείς από το πλήθος φέρνει τα δικά του προβλήματα, όπως διαπίστωσε ο ίδιος.

Στο ντοκιμαντέρ του 2023 Transformed Myself Into An Alien στο οποίο συμμετείχε, ο Anthony μιλάει με βαθιά ειλικρίνεια για τις διακρίσεις που αντιμετωπίζει στην καθημερινή του ζωή.

Θυμάται ότι του απαγορεύεται η είσοδος σε εστιατόρια, ότι τον απορρίπτουν από συνεντεύξεις για δουλειά και ότι οι οδηγοί της Uber απλά τον προσπερνούν. Όπως αναφέρει δεν μπορεί καν να ανοίξει λογαριασμό στο OnlyFans, επειδή η εφαρμογή δεν μπορούσε να τον αναγνωρίσει για να επαληθεύσει το προφίλ του.

Ο Anthony έδωσε περισσότερες πληροφορίες στο podcast Club 113 το 2022, εξηγώντας: «Είναι ένας καθημερινός αγώνας, γιατί κάθε μέρα βρίσκεις νέους ανθρώπους που δεν ξέρουν, τι θέλουν να κρίνουν.

«Έτσι είναι η ζωή- δεν καταλαβαίνουν όλοι τα πάντα, όπως δεν καταλαβαίνω κια εγώ πολλά πράγματα για πολλούς ανθρώπους».

Πέρυσι, ο Anthony -που τώρα ζει στο Μεξικό- ανακοίνωσε ότι βάζει το πρότζεκτ σε παύση, γιατί δεν πήγαινε άλλο.

Το επόμενο στάδιο που ήθελε να ακολουθήσει ήταν να ακρωτηριάσει το πόδι του, αντικαθιστώντας το με ένα εμβιομηχανικό προσθετικό. Εννοείται ότι αυτό δεν έγινε ποτέ.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, σταμάτησε εντελώς το ταξίδι της μεταμόρφωσης του. Σε μια ανάρτηση στο Instagram, ανακοίνωσε ότι «το πρότζεκτ είχε χάσει κάθε νόημα» για εκείνον.