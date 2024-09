Οι φανατικοί του «Χάρι Πότερ» συγκεντρώθηκαν έξω από το Χόγκουαρτς και σήκωσαν τα ραβδιά του στον αέρα προς τιμήν της Μάγκι Σμιθ (vid)

Ένα βίντεο που δείχνει εκατοντάδες θαυμαστές του Χάρι Πότερ να έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Κάστρο Χόγκουαρτς στο Ορλάντο της Φλόριντα και να σηκώνουν ραβδιά στη μνήμη της Μάγκι Σμιθ έχει γίνει viral στα social media.

Σε ηλικία 89 ετών άφησε την τελευταία της αναπνοή η αγαπημένη Βρετανίδα ηθοποιός Μάγκι Σμιθ. Η διάσημη ηθοποιός έγραψε ιστορία από τον ρόλο της τόσο στις ταινίες του Χάρι Πότερ (Harry Potter) όσο και στη βρετανική δραματική σειρά Downton Abbey.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, γνωστή για το ρόλο της ως καθηγήτρια Minerva McGonagall στη σειρά Χάρι Πότερ ,δέχτηκε έναν συγκινητικό φόρο τιμής από εκατοντάδες θαυμαστές της, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Χόγκουαρτς και σήκωσαν τα ραβδιά τους στον αέρα για να τιμήσουν την αγαπημένη τους Μάγκι.

Οι συντετριμμένοι Potterheads εξέφρασαν τη θλίψη τους έξω από το θέρετρο Universal Orlando με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο και τα βίντεο από τη συγκινητική αυτή στιγμή έγιναν πολύ γρήγορα viral στο TikTok και στο Twitter.

‘Harry Potter’ fans gather outside Hogwarts Castle and raise their wands to pay tribute to the late Dame Maggie Smith.



🎥: @AnniesUniUpdate pic.twitter.com/BgRZizPeE8 September 28, 2024

Αυτός ο φόρος τιμής αποτελεί μέρος μιας παράδοσης που πραγματοποιείται από τους θαυμαστές του Χάρι Πότερ όταν πεθαίνει ένας ηθοποιός της σειράς.

Ο συγκεκριμένος αποχαιρετισμός είναι εμπνευσμένος από την ταινία «ο Χάρι Πότερ και ο Ημίαιμος Πρίγκιπας», όπου οι μαθητές και το προσωπικό του Χόγκουαρτς υψώνουν τα ραβδιά τους στον αέρα για να αποχαιρετήσουν τον Άλμπους Ντάμπλντορ.

Μάγκι Σμιθ: Η μεγάλη καριέρα της

Η Μάγκι Σμιθ γεννήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 1934 στο Ίλφορντ. Από μικρή φρόντισε να εκπληρώσει το όνειρό της και να γίνει ηθοποιός. Για περίπου 60χρόνια διέγραψε μια λαμπρή καριέρα η οποία την κατατάσσει ανάμεσα στις σημαντικότερες ηθοποιούς της Μεγάλης Βρετανίας.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής της κατέκτησε δύο βραβεία Όσκαρ. Το πρώτο ήταν το 1970 όταν για την ερμηνεία της στην ταινία «Η δεύτερη νιότη της Τζιν Μπρόντι» της απονεμήθηκε το βραβείο του Α’ γυναικείου ρόλου και η δεύτερη το 1978 όταν για πήρε το βραβείο Β γυναικείου ρόλου για τη συμμετοχή της στο «California Suite».

Επιπρόσθετα είναι κάτοχο ενός Βραβείου Τόνυ, επτά Βραβείων BAFTA, δυο Βραβείων Έμμυ, δυο Χρυσών Σφαίρων, δυο Βραβείων Σωματείου Ηθοποιών κι ενός Βραβείου Λόρενς Ολίβιε.

Οι σημαντικότερες ταινίες στις οποίες είχε συμμετάσχει είναι οι: Οθέλλος (Othello, 1965), Η Δεύτερη Νιότη της Τζιν Μπρόντι (The Prime of Miss Jean Brodie, 1969), Ταξίδια με τη Θεία μου (Travels With My Aunt, 1972), Καλιφόρνια Οτέλ (California Suite, 1978), Η Σύγκρουση των Τιτάνων (Clash of the Titans, 1981), Δωμάτιο με θέα (Room with a View, 1985) κι Έγκλημα στο Γκόσφορντ Παρκ (Gosford Park, 2001), οι οποίες έχουν μείνει κλασικές και έχουν λάβει ευνοϊκές κριτικές. Τα τελευταία χρόνια είχε συμμετάσχει και σε εμπορικότερες ταινίες όπως οι: Κάπτεν Χουκ (Hook, 1991), Τρελές Αδελφές (Sister Act, 1992) και στη σειρά ταινιών Χάρι Πότερ.

Εμφανίστηκε επίσης στη δραματική σειρά εποχής Downton Abbey στο ρόλο της Βασιλομήτορος Κοντέσας του Γκράντθαμ, Βάιολετ Κρόλεϊ για τον οποίο τιμήθηκε με Βραβείο Έμμυ. Η ηθοποιός είχε επίσης τιμηθεί από τη Βασίλισσα της Αγγλίας με τον ανώτερο τίτλο τιμής της Βρετανίας, Ντέιμ.