Οι θαυμαστές του Χάρι Πότερ έμειναν έκπληκτοι από την ανατριχιαστική σύμπτωση του θανάτου της Μάγκι Σμιθ: «Απίστευτο παιχνίδι της μοίρας»

Ο θάνατος της Μάγκι Σμιθ προκάλεσε πληθώρα αφιερωμάτων από τους συναδέλφους της ηθοποιούς και τους θαυμαστές της.

Οι θαυμαστές της σειράς ταινιών «Χάρι Πότερ » έχουν μείνει άναυδοι από μια εντυπωσιακή σύμπτωση γύρω από τον θάνατο της Μάγκι Σμιθ, γνωστής για τον ρόλο της ως καθηγήτριας Minerva McGonagall στις επτά από τις οκτώ ταινίες «Χάρι Πότερ». Η αγαπημένη ηθοποιός απεβίωσε το πρωί της Παρασκευής σε ηλικία 89 ετών, μέσα σε νοσοκομείο.

Σε μια αξιοσημείωτη τροπή της μοίρας, ο θάνατός της ήρθε ακριβώς ένα χρόνο μετά το θάνατο του Μάικλ Γκάμπον, ο οποίος υποδύθηκε τον Albus Dumbledore σε έξι από τις ταινίες. Ο Γκάμπον, σε ηλικία 82 ετών, πέθανε το 2023 μετά από μάχη με την πνευμονία.

Dame Maggie Smith passed away on the same day exactly one year after former ‘Harry Potter’ co-star Michael Gambon. pic.twitter.com/B1IC2BwjIE — Pop Base (@PopBase) September 27, 2024

Η αποκάλυψη ότι και οι δύο ηθοποιοί, οι οποίοι υποδύθηκαν δύο από τους πιο εμβληματικούς καθηγητές του Χόγκουαρτς, πέθαναν την ίδια ημερομηνία έχει αφήσει τους θαυμαστές του «Χάρι Πότερ» συγκλονισμένους. Πολλοί κατέφυγαν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X για να εκφράσουν τη δυσπιστία τους για αυτό που είδαν ως μια εξαιρετική σύμπτωση.

Michael Gambon & Maggie Smith passed away on the same day, one year apart.



May They Rest in Peace. 🕊️ pic.twitter.com/LIWtbFtz81 — Complex Pop Culture (@ComplexPop) September 27, 2024

Ένας θαυμαστής έγραψε: «Πριν από ένα χρόνο, σηκώσαμε τα ραβδιά μας για να αποχαιρετήσουμε τον Μάικλ Γκάμπον και σήμερα τα σηκώνουμε ξανά για να αποχαιρετήσουμε τη Μάγκι Σμιθ».

One year ago today: Michael Gambon passed away.



Today: Maggie Smith passed away.



Two legendary people who played two of our favorite Harry Potter characters. 😢#RIPMichaelGambon#RIPMaggieSmith pic.twitter.com/TE8nmaVSqS — Harry Potter Universe (@HPotterUniverse) September 27, 2024

Ο συγχρονισμός των θανάτων τους έχει προσθέσει ένα στρώμα μυσταγωγίας στην ήδη μαγική κληρονομιά των δύο ηθοποιών, που θαυμάστηκαν από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Strange coincidence: Michael Gambon and Maggie Smith passed away exactly one year apart. pic.twitter.com/37cneF6zLP — Chase D. Troutner (@Captain_Strongo) September 27, 2024

Η κοινή ημερομηνία του θανάτου τους έχει μόνο εμβαθύνει τη συναισθηματική σύνδεση που νιώθουν οι θαυμαστές προς τους ηθοποιούς και τους χαρακτήρες που έδωσαν ζωή.