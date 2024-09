Ηλίστα των εκλιπόντων ηθοποιών που συμμετείχαν στις ταινίες Χάρι Πότερ, όλο και μεγαλώνει κι αυτή τη φορά με το όνομα της Maggie Smith, aka Minerva McGonagall!

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 89 ετών η γνωστή ηθοποιός Μάγκι Σμιθ, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Η Μάγκι Σμιθ είχε μία μεγάλη καριέρα στο θέατρο και στον κινηματογράφο επί επτά δεκαετίες και ήταν μια από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς της Βρετανία.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Μάγκι Σμιθ. Έφυγε ειρηνικά από τη ζωή στο νοσοκομείο νωρίς σήμερα το πρωί, Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου. Ήταν μαζί με τους φίλους και την οικογένειά της στο τέλος. Αφήνει πίσω δύο γιους και πέντε αγαπημένα εγγόνια που είναι συντετριμμένα από την απώλεια της εξαιρετικής μητέρας και γιαγιάς τους» τόνισε σε ανακοίνωσή της η οικογένειά της. Θα θέλαμε με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσουμε το υπέροχο προσωπικό του νοσοκομείου Chelsea and Westminster για τη φροντίδα και την αμέριστη ευγένειά τους κατά τις τελευταίες ημέρες της. Σας ευχαριστούμε για όλα τα ευγενικά σας μηνύματα και την υποστήριξή σας και σας ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτική μας ζωή αυτή τη στιγμή» αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας.

Μεταξύ πολλών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών, η Σμιθ ήταν από τους πρωταγωνιστές στις ταινίες του Χάρι Πότερ. Οι νεότεροι θυμούνται την Μάγκι Σμιθ ως την καθηγήτριας Minerva McGonagall, η οποία συμμετείχε και στις οκτώ ταινίες του Χάρι Πότερ .

Η θρυλική Βρετανίδα ηθοποιός είχε δώσει συνέντευξη στο The Graham Norton Show το 2016 και είχε εξηγήσει πώς ο ρόλος της στο «Χάρι Πότερ» άλλαξε τη ζωή της.

Will always remember this as one of Maggie Smith’s most iconic scenes ❤️ #MaggieSmith #HarryPotter



pic.twitter.com/BXheUHvVbo September 27, 2024

«Πάρα πολλά μικρά παιδιά με χαιρετούσαν στο δρόμο. Ήταν κάτι πολύ όμορφο», είχε πει η Smith. Μάλιστα, θυμήθηκε μια μια ξεκαρδιστική στιγμή, όπου ένας πιτσιρικάς την σταμάτησε στον δρόμο για να την ρωτήσει αν είναι όντως γάτα...«Συγκεντρώσου μικρέ, πώς θα μπορούσα να είμαι γάτα;'» ήταν η απάντηση της.

Αργότερα στη συνέντευξη, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι είχε πάει για ψώνια στο Waitrose όταν ένα νεαρό αγόρι την κοιτούσε επίμονα στην ουρά του ταμείου. Αφού ρώτησε το αγόρι αν ήταν καλά, το παιδί της είπε «Είμαι εντάξει, θα μου έρθει σε λίγο (παραφράζοντας την γνωστή ατάκα της ηθοποιού)». «Ήταν τόσο γλυκό...» θυμήθηκε η Σμιθ.

«Είναι ευλογία να λαμβάνεις τόσο αγάπη από αυτές τις ψυχούλες» είχε πει σε μια άλλη παλιότερη συνέντευξη.

Η μεγάλη καριέρα της

Η Μάγκι Σμιθ γεννήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 1934 στο Ίλφορντ. Από μικρή φρόντισε να εκπληρώσει το όνειρό της και να γίνει ηθοποιός. Για περίπου 60χρόνια διέγραψε μια λαμπρή καριέρα η οποία την κατατάσσει ανάμεσα στις σημαντικότερες ηθοποιούς της Μεγάλης Βρετανίας.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής της κατέκτησε δύο βραβεία Όσκαρ. Το πρώτο ήταν το 1970 όταν για την ερμηνεία της στην ταινία «Η δεύτερη νιότη της Τζιν Μπρόντι» της απονεμήθηκε το βραβείο του Α’ γυναικείου ρόλου και η δεύτερη το 1978 όταν για πήρε το βραβείο Β γυναικείου ρόλου για τη συμμετοχή της στο «California Suite».

Επιπρόσθετα είναι κάτοχο ενός Βραβείου Τόνυ, επτά Βραβείων BAFTA, δυο Βραβείων Έμμυ, δυο Χρυσών Σφαίρων, δυο Βραβείων Σωματείου Ηθοποιών κι ενός Βραβείου Λόρενς Ολίβιε.

The best of the best.

All three reunited 🤍🕊️#maggiesmith pic.twitter.com/HCTie32Ijl — Bea (@BrittanySherwin) September 27, 2024

Οι σημαντικότερες ταινίες στις οποίες είχε συμμετάσχει είναι οι: Οθέλλος (Othello, 1965), Η Δεύτερη Νιότη της Τζιν Μπρόντι (The Prime of Miss Jean Brodie, 1969), Ταξίδια με τη Θεία μου (Travels With My Aunt, 1972), Καλιφόρνια Οτέλ (California Suite, 1978), Η Σύγκρουση των Τιτάνων (Clash of the Titans, 1981), Δωμάτιο με θέα (Room with a View, 1985) κι Έγκλημα στο Γκόσφορντ Παρκ (Gosford Park, 2001), οι οποίες έχουν μείνει κλασικές και έχουν λάβει ευνοϊκές κριτικές. Τα τελευταία χρόνια είχε συμμετάσχει και σε εμπορικότερες ταινίες όπως οι: Κάπτεν Χουκ (Hook, 1991), Τρελές Αδελφές (Sister Act, 1992) και στη σειρά ταινιών Χάρι Πότερ.

Εμφανίστηκε επίσης στη δραματική σειρά εποχής Downton Abbey στο ρόλο της Βασιλομήτορος Κοντέσας του Γκράντθαμ, Βάιολετ Κρόλεϊ για τον οποίο τιμήθηκε με Βραβείο Έμμυ. Η ηθοποιός είχε επίσης τιμηθεί από τη Βασίλισσα της Αγγλίας με τον ανώτερο τίτλο τιμής της Βρετανίας, Ντέιμ.