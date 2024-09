Η ένταση της καταιγίδας οφείλεται σε έναν ασυνήθιστο συνδυασμό μετεωρολογικών παραγόντων.

Η Κεντρική Ευρώπη έχει πληγεί από καταστροφικές πλημμύρες και έντονες βροχοπτώσεις, αποτέλεσμα ενός σπάνιου και ακραίου συστήματος με το όνομα Boris. Αυτή η καταιγίδα έφερε βροχές αρκετών μηνών μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, προκαλώντας θανατηφόρες πλημμύρες, χιονοπτώσεις στα βουνά και εκτεταμένες καταστροφές σε ολόκληρη την περιοχή. Το γεγονός υπογραμμίζει πώς η κλιματική αλλαγή μπορεί να επιδεινώσει τη σοβαρότητα τέτοιων καιρικών φαινομένων.

Από την Παρασκευή, η καταιγίδα έχει στοιχίσει τουλάχιστον 12 ζωές σε τέσσερις χώρες: έξι στη Ρουμανία, δύο στην Πολωνία, τρεις στην Αυστρία και μία στην Τσεχική Δημοκρατία. Εκτός από την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών, η καταιγίδα έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές στις υποδομές και έχει προκαλέσει εκκενώσεις έκτακτης ανάγκης.

Η ένταση της καταιγίδας οφείλεται σε έναν ασυνήθιστο συνδυασμό μετεωρολογικών παραγόντων. Ξεκίνησε με ένα ισχυρό ξέσπασμα ψυχρού αέρα που σάρωσε τη δυτική Ευρώπη και συγκρούστηκε με μια εξαιρετικά θερμή αέρια μάζα στα ανατολικά. Αυτή η σύγκρουση δημιούργησε τις ιδανικές συνθήκες για τον σχηματισμό του Boris, με την ικανότητά του να προκαλέσει ισχυρές βροχές, χιόνια και εκτεταμένες πλημμύρες.

Ο σχηματισμός του Boris ξεκίνησε με μια μεγάλη βύθιση στο ρεύμα πίδακα, η οποία επέτρεψε στον ψυχρό αρκτικό αέρα να βυθιστεί νότια στην Ευρώπη. Σε όλη την Αυστρία, την Ελβετία, την Ιταλία και τη Γερμανία καταγράφηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ ψύχους.

Lots images now from central Europe showing the devastation caused by Storm Boris. Rainfall records in Austria have been smashed. This image shows the totals for 4 days. Yellow is new record, white is old 4 day record. Some 4 day totals are higher than record total for all Autumn

Ενώ ακραία καιρικά φαινόμενα όπως αυτό έχουν συμβεί σε όλη την ιστορία, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο πιθανώς έπαιξε ρόλο στην εντατικοποίηση του Boris. Ο θερμότερος αέρας συγκρατεί περισσότερη υγρασία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε βαρύτερες και πιο έντονες βροχοπτώσεις, ενώ η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών παρέχει πρόσθετη ενέργεια στις καταιγίδες. Οι επιστήμονες υποθέτουν ότι η κλιματική αλλαγή ενίσχυσε την ένταση της καταιγίδας, θερμαίνοντας τον αέρα και το νερό που τροφοδοτούσε το σύστημα, συμβάλλοντας στις ιστορικές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες.

Ο Judah Cohen, προγνώστης μακροπρόθεσμων προβλέψεων στην Verisk Atmospheric and Environmental Research, συνέδεσε το ξέσπασμα ψυχρού αέρα με την ασυνήθιστη ζέστη και την υψηλή πίεση στην πολική στρατόσφαιρα. Αυτή η αλληλεπίδραση, σε συνδυασμό με τη σύγκρουση μεταξύ ψυχρών και θερμών αερίων μαζών, τροφοδότησε την ανάπτυξη του Boris και την επακόλουθη καταστροφική πορεία του στην κεντρική Ευρώπη.

Flooding disaster unfolding right now in Central Europe.



Why is it so bad?



Why is it so bad?

This thread takes a quick look at some of the key ingredients of this record-breaking storm.

Στον απόηχο της καταιγίδας, οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη και οι κυβερνήσεις σε όλες τις πληγείσες περιοχές αντιμετωπίζουν τις τεράστιες προκλήσεις της διαχείρισης των επιπτώσεων από τις πλημμύρες. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί και ολόκληρες πόλεις έχουν αποκοπεί από τα νερά των πλημμυρών. Οι ορεινές περιοχές ανέφεραν έως και 3 μέτρα χιόνι, περιπλέκοντας περαιτέρω τις προσπάθειες ανάκαμψης.

Storm Boris looks like an inland hurricane - an indication of weather warfare?

Η Κεντρική Ευρώπη, η οποία αντιμετωπίζει τώρα τα επακόλουθα αυτών των πρωτοφανών πλημμυρών, θα χρειαστεί πιθανότατα να επανεκτιμήσει τις υποδομές της και τα μέτρα ετοιμότητας καθώς προσπαθεί να ανακάμψει από τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας Boris.