Ερευνητές θέλουν να λύσουν το μυστήριο πίσω από το «ναυάγιο του χρύσου»: Το πλοίο που μετέφερε πολύτιμα μέταλλα αξίας 4 δισ. ευρώ (vid)

Το μακραίωνο μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση του Merchant Royal, ενός πλοίου 400 ετών που μετέφερε χρυσό και πολύτιμα μέταλλα αξίας 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ίσως επιτέλους λυθεί.

Μια εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η Multibeam Services, ανακοίνωσε το φιλόδοξο σχέδιό της να εντοπίσει το ναυάγιο και να διαλευκάνει ένα από τα μεγαλύτερα ναυτικά μυστήρια του 17ου αιώνα.

Το Merchant Royal χάθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1641, στα ανοικτά των ακτών της Κορνουάλης. Κατά τη στιγμή της εξαφάνισής του, το πλοίο φέρεται να ήταν φορτωμένο με αμύθητα πλούτη, συμπεριλαμβανομένων 400 ράβδων μεξικάνικου αργύρου. Ήταν καθ' οδόν προς το Ντάρτμουθ για επισκευές, αλλά πρώτα έκανε μια στάση στο Κάντιθ της Ισπανίας για να φορτώσει περισσότερο φορτίο. Οι θησαυροί στο πλοίο λέγεται ότι αποτελούσαν πληρωμή για 30.000 στρατιώτες που υπηρετούσαν στη Φλάνδρα, μια περιοχή στη βόρεια Ευρώπη.

Παρά το φορτίο του με τον αφάνταστο πλούτο, το πλοίο αντιμετώπισε προβλήματα λίγο μετά την αναχώρησή του από το Κάντιθ. Μια διαρροή στο πλοίο, σε συνδυασμό με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, το έκανε να πάρει νερό και τελικά να βυθιστεί στον πυθμένα της Μάγχης. Από τα 58 μέλη του πληρώματος του πλοίου, 40 διασώθηκαν από διερχόμενο πλοίο, αλλά 18 ναύτες χάθηκαν με τραγικό τρόπο μαζί με το πλοίο και τον θησαυρό του.

Η πραγματική αξία του χαμένου φορτίου αποτελεί εδώ και καιρό αντικείμενο εικασιών. Οι πρώτες πηγές, συμπεριλαμβανομένης μιας μπροσούρας που βρίσκεται στη Βρετανική Βιβλιοθήκη, ανέφεραν ότι το πλοίο μετέφερε «300.000 σε έτοιμες ράβδους και 100.000 λίρες σε χρυσό, μαζί με κοσμήματα ίσης αξίας. Ωστόσο, ορισμένοι ιστορικοί πιστεύουν ότι οι αριθμοί αυτοί έχουν παρερμηνευθεί ώστε να αντιπροσωπεύουν το βάρος και όχι το νόμισμα».

Παρά τις πολλαπλές προσπάθειες κατά τη διάρκεια των ετών, το ναυάγιο του Merchant Royal δεν βρέθηκε ποτέ. Ωστόσο, ο Nigel Hodge, πρώην επαγγελματίας ψαράς και δύτης, ηγείται τώρα μιας ομάδας από την Multibeam Services σε μια νέα προσπάθεια να λύσει αυτό το 400 ετών μυστήριο. Εξειδικευμένος στον εντοπισμό χαμένων ναυαγίων, ο Hodge και η ομάδα του σχεδιάζουν να σαρώσουν μια περιοχή 200 τετραγωνικών μιλίων της Μάγχης προς αναζήτηση του βυθισμένου θησαυρού.

