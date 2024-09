Η Σακίρα αποχώρησε από την σκηνή επειδή οι θεατές έβγαζαν βίντεο κάτω από το κοντό της φόρεμα (vid)

Τη δυσαρέσκεια της Σακίρα προκάλεσαν με τη στάση τους οι θαυμαστές της στο Μαϊάμι.

Τα... πήρε στο κρανίο η Σακίρα με τους θαυμαστές της στο Μαϊάμι. Η ποπ σταρ βρέθηκε σε κλαμπ και όταν ακούστηκε το νέο της single σηκώθηκε να χορέψει. Όμως ένα περαστικό την εξόργισε.

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια είχε ανέβει στην σκηνή του LIV Miami και χόρευε το νέο της single «Soltera».

Ωστόσο, γρήγορα διαπίστωσε ότι οι θεατές που ήταν από κάτω, προσπάθησαν να βγάλουν βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα κάτω από το κοντό φόρεμά της, την ώρα που εκείνη χόρευε.

Shakira leaves the stage after people were filming under her dress whilst she was dancing to her new single. People are GROSS. pic.twitter.com/AxlBw6yFZL