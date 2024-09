Πανδημία: Το lockdown γέρασε πρόωρα τον εγκέφαλο των εφήβων, σύμφωνα με τους ειδικούς

Όλα τα πρωτόγνωρα φαινόμενα που χρειάστηκε να υποστούμε κατά τη διάρκεια του Covid-19 προκάλεσαν ταχεία γήρανση στους εγκεφάλους των εφήβων.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα ισχυρές στην ανάπτυξη του εγκεφάλου των εφήβων, με την κοινωνική απομόνωση να έχει πλήξει ιδιαίτερα τα κορίτσια. Τουλάχιστον, σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε μια πρωτοποριακή μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.

Όλα τα πρωτόγνωρα φαινόμενα που χρειάστηκε να υποστούμε κατά τη διάρκεια του Covid-19 και του lockdown, φαίνεται πως προκάλεσαν ταχεία γήρανση στους εγκεφάλους των εφήβων. Στη συγκεκριμένη μελέτη, από το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, οι ερευνητές μέτρησαν τη λέπτυνση του εγκεφαλικού φλοιού, μια διαδικασία που ξεκινά είτε στα τέλη της παιδικής ηλικίας είτε στις αρχές της εφηβείας, καθώς ο εγκέφαλος αρχίζει να συρρικνώνει το εξωτερικό του στρώμα.

