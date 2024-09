Τύπος έψαχνε στο Google Maps προορισμό για κάμπινγκ όταν ανακάλυψε κάτι μοναδικό: Προβληματισμένοι οι ειδικοί

Με την πάροδο των ετών, οι άνθρωποι έχουν ανακαλύψει διάφορες παραδοξότητες κατά την πλοήγηση στους χάρτες Google.

Σε μια απροσδόκητη ανατροπή της ψηφιακής εξερεύνησης, ένας άνδρας που περιηγήθηκε στους χάρτες Google ενώ σχεδίαζε ένα ταξίδι για κάμπινγκ στην περιοχή Côte-Nord του Κεμπέκ μπορεί να ανακάλυψε την τοποθεσία πρόσκρουσης ενός αρχαίου αστεροειδούς. Αυτό που ξεκίνησε ως μια συνήθης δραστηριότητα για τον Joël Lapointe μετατράπηκε σε μια δυνητικά πρωτοποριακή ανακάλυψη όταν έπεσε πάνω σε μια ασυνήθιστη, περίπου κυκλική δομή, διαμέτρου περίπου 15 χιλιομέτρων, γύρω από τη λίμνη Marsal στο Κεμπέκ.

Με την πάροδο των ετών, οι άνθρωποι έχουν ανακαλύψει διάφορες παραδοξότητες κατά την πλοήγηση στους χάρτες Google, από υποτιθέμενες θεάσεις «εξωγήινων» μέχρι ιδιόρρυθμες γάτες που πιάνουν τις κάμερες, ακόμη και στοιχεία για την επίλυση ανεξιχνίαστων υποθέσεων δεκαετιών. Ωστόσο, η ανακάλυψη του Lapointe θα μπορούσε να προσθέσει άλλη μια ενδιαφέρουσα καταχώρηση σε αυτή τη λίστα - έναν πιθανό αρχαίο κρατήρα πρόσκρουσης.

