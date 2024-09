Καθυστερεί το νέο δωρεάν ποδοσφαιρικό videogame UFL του Κριστιάνο Ρονάλντο

Το UFL δεν θα κυκλοφορήσει την περίοδο που το περιμέναμε τελικά.

Το UFL είναι το νέο ποδοσφαιρικό videogame που θα έρθει στην αγορά για να αντιμετωπίσει τα EA Sports FC και eFootball, αλλά μάλλον πάει αρκετά πιο πίσω απ’ όσο το περιμέναμε.

Σύμφωνα με την ομάδα ανάπτυξης Strikerz Inc., δεν θα κυκλοφορήσει στις 12 Σεπτεμβρίου, όπως είχε ανακοινωθεί, αλλά πάει αργότερα και συγκεκριμένα 3 μήνες πιο μετά.

Πλέον, η κυκλοφορία του μετατέθηκε για τις 5 Δεκεμβρίου και η πρώιμη πρόσβαση για όσους έχουν αποκτήσει το σχετικό πακέτο early access θα ανοίξει στις 28 Νοεμβρίου.

Η εταιρεία ανάπτυξης αναφέρει πως μέχρι σήμερα έχουν δοκιμάσει το project της πάνω από 2 εκατομμύρια άτομα στις διάφορες open beta και το feedback που είχαν οδήγησε σε αυτήν την απόφαση μετάθεσης κυκλοφορίας.

Το UFL θα διατεθεί δωρεάν, ωστόσο στις κονσόλες υπάρχει ένα πακέτο που ξεκλειδώνει το παιχνίδι νωρίτερα και προσφέρει και κάποιο in-game περιεχόμενο, στη λογική του eFootball.

Υπενθυμίζεται, πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο εμπλέκεται στο project και έχει επενδύσει περί τα 40 εκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξή του.

Dear Community,

We’re ready to share the decision we’ve reached based on your feedback and the data collected.

Check out our statement and share your thoughts: https://t.co/w5uw4oOfCK

Thanks for being with us