Επιστήμονες ανακάλυψαν την «κόλλα» που διατηρεί τις αναμνήσεις του ανθρώπου ζωντανές για μια ζωή

Η ανακάλυψη αυτή είναι πρωτοποριακή, διότι αναδεικνύει μια πιο δυναμική και διαδραστική διαδικασία για τη διατήρηση της μνήμης από ό,τι είχε γίνει προηγουμένως κατανοητό.

Η μνήμη είναι θεμελιώδης για την αίσθηση της ταυτότητάς μας. Χωρίς την ικανότητα διατήρησης των αναμνήσεων, η μάθηση θα ήταν αδύνατη, όχι μόνο για τον άνθρωπο αλλά για κάθε ζωντανό πλάσμα. Η ιδέα αυτή υπογραμμίζει γιατί πολλοί νευροεπιστήμονες θεωρούν ότι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο εγκέφαλος αποθηκεύει τις αναμνήσεις είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη ερωτήματα στον τομέα.

Μια σημαντική ανακάλυψη για την αντιμετώπιση αυτού του ερωτήματος έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 με την ανακάλυψη ενός φαινομένου γνωστού ως μακροχρόνια ενδυνάμωση (LTP). Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι όταν μια σύναψη -το σημείο σύνδεσης μεταξύ δύο νευρώνων- διεγείρεται ηλεκτρικά, παρατηρείται μια μακροχρόνια αύξηση στο πόσο αποτελεσματικά η σύνδεση αυτή μεταδίδει σήματα. Αυτή η αλλαγή περιγράφεται ως αύξηση της «συναπτικής ισχύος», μια διαδικασία που πιστεύεται ότι στηρίζει τη δημιουργία και τη διατήρηση των αναμνήσεων. Οι αναμνήσεις πιστεύεται ότι αποθηκεύονται ως δίκτυα νευρωνικών συνδέσεων, με διαφορετική ισχύ που υποδηλώνει διαφορετικά ίχνη μνήμης.

