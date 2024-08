Νέα ανακάλυψη αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την αυθεντικότητα της Σινδόνης του Τορίνο: Επιστήμονες ανέλυσαν το «σάβανο του Ιησού»

Εδώ και αιώνες, πολλοί χριστιανοί έχουν την πεποίθηση ότι η σινδόνη χρησιμοποιήθηκε για να τυλίξει το σώμα του Ιησού Χριστού μετά τη σταύρωσή του.

Επιστήμονες έκαναν μια νέα εντυπωσιακή ανακάλυψη που θα μπορούσε να προσδώσει αξιοπιστία στον ισχυρισμό ότι η Σινδόνη του Τορίνο, ένα διάσημο ταφικό ύφασμα που φέρει την εικόνα ενός γενειοφόρου άνδρα, μπορεί πράγματι να είναι το σάβανο ταφής του Ιησού Χριστού. Η ανακάλυψη αυτή προσθέτει ένα νέο κεφάλαιο στο μακραίωνο μυστήριο που περιβάλλει το τεχνούργημα, το οποίο εδώ και καιρό αποτελεί αντικείμενο τόσο λατρείας όσο και σκεπτικισμού.

Is this the image of Jesus of Nazareth?



New X-ray analysis just revealed the Shroud of Turin, Christ's alleged burial cloth, to be 2,000 years old.



So here's what we know — and why it might just be real...