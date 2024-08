Το ψάρι «κουπί» ξεβράστηκε σε ακτή δύο ημέρες πριν το σεισμό στο Λος Άντζελες: «Είναι οιωνός φυσικών καταστροφών»

Αναστάτωση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι το ψάρι «κουπί» ξεβράστηκε σε ακτή στην Καλιφόρνια και δύο ημέρες μετά έγινε ο σεισμός στο Λος Άντζελες.

Ένα τεράστιο απόκοσμο ψάρι, που συχνά αναφέρεται ως «προάγγελος της καταστροφής», ανακαλύφθηκε στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας μόλις δύο ημέρες πριν από έναν σεισμό 4,6 βαθμών που έπληξε το Λος Άντζελες, προσθέτοντας στην απόκοσμη λαογραφία γύρω από το μυστηριώδες πλάσμα του βυθού.

Kayakers and snorkelers exploring the Southern California coast spotted an extremely rare oarfish, nicknamed a "doomsday fish" since they are seen in some parts of the world as harbingers of imminent disasters. https://t.co/tqO1TX5N1m pic.twitter.com/iiLDcjfMvU August 16, 2024

Το κουφάρι του ψαριού μήκους 4 μέτρων βρέθηκε από ψαροντουφεκάδες στο La Jolla Cove στο Σαν Ντιέγκο το Σαββατοκύριακο. Οι άνθρωποι σπάνια βλέπουν αυτά τα ψάρια, καθώς συνήθως κατοικούν στα βάθη της θάλασσας, καθιστώντας το εύρημα αυτό τόσο ασυνήθιστο όσο και δυσοίωνο. Το νεκρό ψάρι, που κάποιοι πιστεύουν ότι αποτελεί σημάδι επικείμενων φυσικών καταστροφών, ιδίως σεισμών, προκάλεσε κύμα ανησυχίας.

🌊 Last weekend, some lucky kayakers and snorkelers came across a rare deep-sea dwelling fish in La Jolla Cove. The seagoers spotted a 12-foot #oarfish and to give you an idea of how rare this encounter is, only 20 oarfish have washed up in California since 1901! pic.twitter.com/fDL3AWPOFq August 14, 2024

Παρά τη φοβερή φήμη του, η ομάδα που ανακάλυψε το ψάρι δεν το απέφυγε. Πόζαραν ακόμη και για φωτογραφίες δίπλα στο νεκρό πλάσμα προτού ενημερώσουν το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας Scripps του Πανεπιστημίου του Σαν Ντιέγκο. Το ίδρυμα πήρε έκτοτε το ψάρι για να πραγματοποιήσει νεκροψία προκειμένου να προσδιοριστεί η αιτία του θανάτου του και γιατί κατέληξε στα ρηχά νερά του όρμου La Jolla Cove.

Bad Omen: 'Doomsday Fish' Oarfish washes ashore along California coastline. During the March 11, 2011 (33) Japanese Tohoku earthquake and tsunami at least 12 oarfish were found on beaches shortly before the giant tsunami killed 20,000 people https://t.co/7wE1VwtKd1 pic.twitter.com/e3306WZqqB August 15, 2024

Ο πρόσφατος σεισμός στο Λος Άντζελες, που έγινε μετά την εύρεση του ψαριού, έχει ενισχύσει την πεποίθηση ότι αυτοί οι κάτοικοι του βυθού είναι οιωνός φυσικών καταστροφών. Αν και οι επιστήμονες δεν έχουν επιβεβαιώσει οποιαδήποτε άμεση σχέση μεταξύ των εμφανίσεων ψαριών και των σεισμών, η χρονική στιγμή αυτού του γεγονότος έχει αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τη μυστηριώδη σύνδεση.