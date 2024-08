Σε συσσώρευση πάγου πιθανότατα η συντριβή του αεροπλάνου στη Βραζιλία (vid)

Εδικοί υποθέτουν ότι είχε συσσωρευτεί πάγος στο αεροπλάνο που συνετρίβη στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Από συσσώρευση πάγου στα φτερά ενδέχεται να προκλήθηκε η επίπεδη περιδίνηση, που οδήγησε στη συντριβή του αεροσκάφους κοντά στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, οδηγώντας στο θάνατο όλους τους επιβαίνοντες, συνολικά 61 άτομα.

Το αεροσκάφος, που είχε κατασκευάσει η γαλλοϊταλική ATR, μετέφερε «57 επιβάτες» και είχε «τέσσερα μέλη πληρώματος», σύμφωνα με τον αερομεταφορέα Voepass.

Το βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει το αεροσκάφος ATR-72 να περιστρέφεται εκτός ελέγχου καθώς έπεσε πίσω από ένα σύμπλεγμα δέντρων κοντά σε σπίτια. Ακολούθησε μια μεγάλη στήλη πυκνού μαύρου καπνού.

Sending prayers to the families of the airplane crash victims in Brazil pic.twitter.com/6rM6nClOH4