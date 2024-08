Η ζωή στη Γη μπορεί να ξεκίνησε από κεραυνούς: Η νέα θεωρία των ερευνητών του Χάρβαρντ

Η επιστημονική κοινότητα συνεχίζει να διερευνά αυτά τα ευρήματα.

Η επιστημονική κοινότητα είναι ενθουσιασμένη με μια νέα πρωτοποριακή θεωρία που υποστηρίζει ότι οι κεραυνοί μπορεί να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην προέλευση της ζωής στη Γη. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, αυτά τα ισχυρά φυσικά φαινόμενα θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν τις χημικές αντιδράσεις που ήταν απαραίτητες για τη δημιουργία των δομικών στοιχείων της ζωής πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

«Η προέλευση της ζωής είναι ένα από τα μεγάλα αναπάντητα ερωτήματα», δήλωσε ο George M. Whitesides, κύριος συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής χημικής βιολογίας. Τόνισε το μυστήριο του πώς τα βασικά συστατικά της ζωής προέκυψαν αυθόρμητα στην πρώιμη ιστορία της Γης.

