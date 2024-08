Viral έγινε ο πανηγυρισμός της Αλίσα Νιούμαν μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού χάρισαν άλλη μια αξέχαστη στιγμή στον κόσμο του αθλητισμού, όχι μόνο για τα επιτεύγματα των αθλητών, αλλά και για τους ζωηρούς πανηγυρισμούς που ακολούθησαν. Η Καναδή άλτρια επί κοντώ Αλίσα Νιούμαν πρόσθεσε το όνομά της στα χρονικά της ολυμπιακής ιστορίας, όχι μόνο για την εντυπωσιακή της επίδοση στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και για έναν πανηγυρισμό που άφησε τους σχολιαστές και τους φιλάθλους σε σοκ.

Η Νιούμαν, μια έμπειρη σούπερ σταρ του επί κοντώ στα 30 της χρόνια, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο την Τετάρτη (7/8), πετυχαίνοντας το εντυπωσιακό ύψος των 4,85 μέτρων. Ενώ αυτό το επίτευγμα από μόνο του ήταν μια απόδειξη της ικανότητας και της επιμονής της, ήταν αυτό που ακολούθησε που πραγματικά τράβηξε την προσοχή του κόσμου. Καθώς κατέβαινε από το τελευταίο της άλμα, αντί για τους συνηθισμένους πανηγυρισμούς, η Νιούμαν χόρεψε twerk.

Alysha Newman is #TeamCanada first Olympic pole vault medallist in 112 years 👀🇨🇦



📸: Darren Calabrese pic.twitter.com/Sww19MSrCG — Team Canada (@TeamCanada) August 7, 2024

Η αντίδραση του κοινού ήταν άμεση, με τα γέλια και τα χειροκροτήματα να αντηχούν σε όλη την αρένα. Ωστόσο, η αντίδραση από τον θάλαμο μετάδοσης ήταν πιο υποτονική. «Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτόν τον πανηγυρισμό», παρατήρησε ένας σχολιαστής του BBC, αποτυπώνοντας το μείγμα έκπληξης και αβεβαιότητας που συνόδευσε τη μοναδική έκφραση χαράς του Νιούμαν.

DIFFERENT ANGLE:



Alysha Newman twerking at the Olympics in Paris today after the Canadian jumps 4.85 m pic.twitter.com/3XpTBYitgi — Dutch_Investor (@cryptostonk2) August 8, 2024

Παρά τη συγκρατημένη αντίδραση από ορισμένες γωνίες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξέσπασαν σε επαίνους για τον αυθόρμητο πανηγυρισμό του Νιούμαν.

Γνωστή όχι μόνο ως κορυφαία αθλήτρια αλλά και ως δημιουργός περιεχομένου για ενήλικες σε πλατφόρμες όπως το OnlyFans, η Νιούμαν έχει υιοθετήσει μια πολύπλευρη δημόσια εικόνα που αμφισβητεί τα παραδοσιακά όρια. Η παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αργότερα μοιράστηκε μια σειρά αναρτήσεων για τον εορτασμό του ολυμπιακού της επιτεύγματος, υπογράμμισε περαιτέρω την ικανότητά της να συνδέεται με ένα ποικιλόμορφο κοινό.

Σε ένα άθλημα που συχνά κυριαρχείται από άκαμπτες παραδόσεις και στωικούς εορτασμούς, η ανάλαφρη και τολμηρή εμφάνιση της Νιούμαν ήταν μια ανάσα φρέσκου αέρα.