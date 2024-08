Μπανγκλαντές: Αποφυλακίζονται η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και όλοι οι συλληφθέντες στις διαδηλώσεις

Η μεγάλη πολιτική αντίπαλός της, η 78χρονη Χαλέντα Ζία, είναι σε κακή κατάσταση και νοσηλεύεται. Το 2018 είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 17 ετών για διαφθορά.

Ο πρόεδρος του Μπανγκλαντές Μοχάμεντ Σαχαμπουντίν ανακοίνωσε σήμερα την απελευθέρωση της πρώην πρωθυπουργού και ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Χαλέντα Ζία, καθώς και των ανθρώπων που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων, λίγες ώρες μετά την παραίτηση και τη φυγή της πρωθυπουργού Σεΐχ Χασίνα.

Στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η προεδρία αναφέρεται ότι σε συνεδρίαση υπό την προεδρία του Σαχαμπουντίν «αποφασίστηκε ομόφωνα η άμεση αποφυλάκιση της προέδρου του Εθνικιστικού Κόμματος του Μπανγκλαντές (BNP) Μπεγκούμ Χαλέντα Ζία» και «όλων των ανθρώπων που συνελήφθησαν κατά τις φοιτητικές διαδηλώσεις».

Salute to the brave Students of Bangladesh. They've ended the 15 years long dictatorial rule of Hasina Wajid. The Indian Proxy is no longer in Dhaka!!!

