Το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει ένα βίντεο που απαθανατίζει τον Τόμας Τσεκόν να κοιμάται δίπλα σε ένα παγκάκι στο πάρκο του Ολυμπιακού Χωριού.

Το Ολυμπιακό Χωριό, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί τους κορυφαίους αθλητές του κόσμου, αντιμετωπίζει επικρίσεις μετά τον εντοπισμό του χρυσού Ολυμπιονίκη Τόμας Τσεκόν να κοιμάται δίπλα σε ένα παγκάκι στο πάρκο, εγείροντας ανησυχίες για τις συνθήκες διαβίωσης που παρέχονται στους Ολυμπιονίκες.

Ο Ιταλός κολυμβητής, ο οποίος κέρδισε δύο μετάλλια αυτή την εβδομάδα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τα καταλύματα. Παρά την επιτυχία του, περιέγραψε τις συνθήκες του χωριού ως «υποδεέστερες», με αποτέλεσμα να επιλέξει να κοιμηθεί στην ύπαιθρο αντί των διαθέσιμων εγκαταστάσεων. Μια φωτογραφία τον απαθανάτισε κουλουριασμένο σε μια λευκή πετσέτα κάτω από ένα δέντρο δίπλα σε ένα παγκάκι, μια έντονη αντίθεση με τις προσδοκίες που υπάρχουν για τη στέγαση των Ολυμπιονικών.

Ο Σαουδάραβας κωπηλάτης Husein Alireza εντόπισε τον Τσεκόν να κοιμάται και μοιράστηκε την εικόνα στο Instagram, σημειώνοντας ως τοποθεσία τους χώρους του Ολυμπιακού Χωριού.

Ο Τσεκόν έχει εκφράσει τη δυσαρέσκεια του για τις ανεπαρκείς συνθήκες μετά την ήττα του στον τελικό των 200μ. ύπτιο στις 31 Ιουλίου. Δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν υπάρχει κλιματισμός στο χωριό, κάνει ζέστη, το φαγητό είναι κακό. Πολλοί αθλητές μετακινούνται για αυτόν τον λόγο: δεν είναι άλλοθι ή δικαιολογία, είναι η πραγματικότητα που ίσως δεν γνωρίζουν όλοι».

Swimming gold medalist Ceccon sleeping in the park. He criticised the lack of A/C inside the Village pic.twitter.com/fHBvN24vpO