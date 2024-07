Νεαρή τουρίστρια γδύθηκε και πλατσούρισε στο σιντριβάνι της Φλωρεντίας: Έξαλλοι οι ντόπιοι (vid)

Μια νεαρή τουρίστρια προκάλεσε οργή στους κατοίκους της Φλωρεντίας, αφού κολύμπησε γυμνόστηθη σε ένα γνωστό σιντριβάνι της πόλης και στη συνέχεια κάλεσε τους φίλους της να κάνουν το ίδιο.

Οι κάτοικοι της Φλωρεντίας είναι έξαλλοι με μια νεαρή τουρίστρια, η οποία αποφάσισε να πετάξει τα ρούχα της, να μείνει topless και να βουτήξει για νυχτερινό μπάνιο στο συντριβάνι στην πλατεία του Αγίου Πνεύματος.

Η ξανθιά γυναίκα βιντεοσκοπήθηκε να κολυμπά στο σιντριβάνι στην Piazza Santo Spirito στη Φλωρεντία φορώντας μόνο ένα μαύρο μαγιό. Στη συνέχεια φαίνεται να ρωτάει τους φίλους της: «Θα μπείτε μέσα;», αλλά κανείς δεν εμφανίστηκε να την ακολουθήσει στο θολό και βρόμικο νερό.

Αφού το βίντεο έγινε viral στα social media, οι ντόπιοι επιτέθηκαν στην τουρίστρια αναφέροντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν θα πρέπει να γίνουν ανεκτές στο μέλλον.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται μόλις λίγες ημέρες αφότου μια άλλη τουρίστρια σκαρφάλωσε πάνω σε ένα άγαλμα του Βάκχου του Giambologna στην περιοχή Borgo San Jacopo της Φλωρεντίας για να... κάνει σεξ με το διάσημο έργο τέχνης.

A bit of an outrage in Italy.



This tourist identified as an American from New York....was caught performing all sorts of vulgar moves on a statue in Florence.



There is a backlash in Europe against this type of disrespectful tourists pic.twitter.com/9YzfpRkJ2U