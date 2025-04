Ο ήρωας Ρόνιν: Ο αρουραίος που σώζει κόσμο απ' τις νάρκες (vid)

Ο Ρόνιν, ο αρουραίος, σώζει καθημερινά εκατοντάδες ζωές και θέτει νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Μπορεί να ανήκει στο είδος των αρουραίων, όμως ο Ρόνιν δεν μοιάζει σε τίποτα με τους υπόλοιπους. Δεν ψάχνει για ψίχουλα – αναζητά νάρκες. Και το κάνει καλύτερα απ’ όλους: είναι το πρώτο τρωκτικό στην ιστορία που έχει εντοπίσει πάνω από 100 νάρκες και άλλα επικίνδυνα κατάλοιπα πολέμου στην Καμπότζη.

Σύμφωνα με την ΜΚΟ Apopo, στην οποία ανήκει, ο αφρικανικός ήρωας έχει εντοπίσει μέχρι σήμερα 109 νάρκες και 15 ανεξάρτητα εκρηκτικά αντικείμενα από το 2021, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του διάσημου Μαγκάουα. Η δράση του Ρόνιν εξελίσσεται στην επαρχία Preah Vihear — μία από τις πιο μολυσμένες από νάρκες περιοχές της Καμπότζης.

Meet #Ronin, APOPO's record-breaking rat. He holds a Guinness World Record title for the most landmines detected by a rat.



