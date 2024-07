Χαμός στη Φλωρεντία με τουρίστρια που πιάστηκε να ερωτοτροπεί με ιστορικό άγαλμα

Σάλο έχουν προκαλέσει στη Φλωρεντία οι εικόνες με μια τουρίστρια να έχει ανέβει πάνω σε ιστορικό άγαλμα παριστάνοντας ότι ερωτοτροπεί μαζί του.

Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες από τη Φλωρεντία με μια τουρίστρια, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει γνωστά, να έχει ανέβει πάνω στη βάση αγάλματος και να παριστάνει ότι κάνει σεξ μαζί του.

Μάλιστα, στη συνέχεια στάθηκε μπροστά από το ιστορικό άγαλμα της πόλης και ακουμπούσε τα οπίσθιά της πάνω του, με την φίλη της να παρακολουθεί και να βγάζει φωτογραφίες.

Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν σάλο στη Φλωρεντία με τους κατοίκους της ιταλικής πόλης να αντιδρούν και την αστυνομία να κινητοποιείται για τον εντοπισμό των δύο γυναικών.

«Η Φλωρεντία είναι μια πόλη που δεν κάνει τους επισκέπτες να τη σέβονται. Αυτές οι συνεχείς εκδηλώσεις αγένειας και ασέβειας συμβαίνουν επειδή ο καθένας αισθάνεται πως έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει ατιμώρητα», δήλωσε η Patrizia Asproni από την Confcultura, μια οργάνωση υπεράσπισης και προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς, σύμφωνα με τη Daily Mail. «Πρέπει να εφαρμόσουμε το “μοντέλο της Σιγκαπούρης”: αυστηροί έλεγχοι, πολύ υψηλά πρόστιμα, μηδενική ανοχή», πρόσθεσε.

Η επικεφαλής της αστυνομίας, Antonella Ranaldi, με τη σειρά της δήλωσε: «Οι τουρίστες είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά πρέπει να υπάρχει σεβασμός στα μνημεία μας, είτε πρόκειται για πρωτότυπα είτε για αντίγραφα. Επίσης, επειδή αμφιβάλλω ότι αυτή η κυρία γνωρίζει τη διαφορά».

A bit of an outrage in Italy.



This tourist identified as an American from New York....was caught performing all sorts of vulgar moves on a statue in Florence.



There is a backlash in Europe against this type of disrespectful tourists pic.twitter.com/9YzfpRkJ2U