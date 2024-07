Ένα τρικ που δεν παρατήρησε κανείς: Η αλήθεια για την Ολυμπιακή...φλόγα στην Τελετή Έναρξης

Σε σοκ βρίσκονται πολλοί από αυτούς που παρακολούθησαν την Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων καθώς ένα από τα πιο συναρπαστικά μέρη της τελετής αποδείχθηκε... απάτη.

Η Τελετή 'Εναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 έγινε σίγουρα θέμα συζήτησης για όλους τους λάθος λόγους. Οι θεατές σε όλο τον κόσμο ξεσηκώθηκαν για την παρωδία του Μυστικού Δείπνου, τη γυμνή τραγουδίστρια και τα λάθη στην τηλεοπτική μετάδοση που, όπως λένε οι χρήστες των social media, αμαύρωσαν την λαμπρή τελετή.

Ωστόσο,δυο από τις κορυφαίες στιγμές για πολλούς ήταν η συγκλονιστική ερμηνία της Σελίν Ντιόν και το άναμμα της Ολυμπιακής δάδας.

Η τεράστια φωτιά άναψε από τους Γάλλους χρυσούς ολυμπιονίκες Marie-José Pérec και Teddy Riner. Στη συνέχεια την τράβηξε ένα αερόστατο θερμού αέρα και η Ολυμπιακή φλόγα ανέβηκε στον νυχτερινό ουρανό του Παρισιού, δημιουργώντας μια μαγική εικόνα.

