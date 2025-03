Τα adidas Originals παρουσιάζουν την καμπάνια «The Original» για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025

Νέο κεφάλαιο για τα adidas Originals, με την καμπάνια «The Original» και 3 εμβληματικά μοντέλα στο επίκεντρο.

Τα adidas Originals, για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 ανοίγουν νέο κεφάλαιο. Μετά τον εορτασμό της κουλτούρας των adidas Originals, η καμπάνια «The Original» στοχεύει στο να εμπνεύσει τη νέα γενιά, έχοντας στον πυρήνα την ισχυρή ιδέα ότι η αλλαγή ξεκινά από έναν.

Τα 3 μοντέλα της καμπάνιας είναι τα εμβληματικά Superstar II, τα Handball Spezial και τα Samba OG. Τρία κλασικά μοντέλα, σύμβολα της κουλτούρας των adidas Originals, τα οποία έχουν φορεθεί από χιλιάδες ανθρώπους, έχουν γράψει ιστορία σε κοινότητες και στις street κουλτούρες και έχουν γίνει κομμάτι του DNA της πόλης.

Στο επίκεντρο της νέας καμπάνιας «The Original», που εμπνέεται από το όραμα και τη δέσμευση στην αυθεντικότητα για να καταλήξει σε κάτι πρωτότυπο, βρίσκεται η συνεργασία του brand με τον διάσημο σκηνοθέτη Thibaut Grevet. Τα adidas Originals συνεργάζονται με τον σκηνοθέτη που ξέρει να αποτυπώνει αυθεντικά την ενέργεια της κουλτούρας, το πάθος της μόδας και τον ρυθμό του αθλητισμού. Η καμπάνια είναι κινηματογραφική, γεμάτη αντιθέσεις, ένταση και ρυθμό.

Ο σκηνοθέτης μέσα από το φακό του προσπαθεί να μεταδώσει την έννοια της αυθεντικότητας, αποτυπώνοντας τη δύναμη εκείνων που ενέπνευσαν τις γενιές που ακολούθησαν. Η ιστορία ξεδιπλώνεται μέσα από εντυπωσιακές αντιθέσεις, όπου η ενέργεια του πλήθους δημιουργεί το σκηνικό και κάθε Original αποκαλύπτεται στο δικό του χώρο. Η επιλογή του soundtrack της καμπάνιας δεν είναι τυχαία.

Το διαχρονικό κομμάτι των The Platters – «Only You (And You Alone)», έρχεται να δώσει το μήνυμα με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο. Το film της καμπάνιας «The Original» είναι μόνο η αρχή. Πριν υπάρξουν χίλιοι, υπάρχει ο πρώτος, o αυθεντικός, ο Original, αυτός που επαναπροσδιορίζει το παιχνίδι και μας οδηγεί μπροστά.

Τα μοντέλα της καμπάνιας μπορείτε να τα αναζητήσετε στο adidas.gr, από 17 Απριλίου στο adidas Original Store Athens Αθηναϊδος και Καλαμιώτου και σε συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής.