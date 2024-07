Στο στάδιο που μόλις τον Μάιο η Taylor Swift είχε πραγματοποιήσει μια μεγάλη συναυλία, σήμερα διεξάγονται οι αγώνες κολύμβησης.

Έχει γίνει μεγάλος «ντόρος» γύρω από το πού θα διεξαχθούν οι αγώνες κολύμβησης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, με τον βρώμικο και επικίνδυνο Σηκουάνα να έχει αναδειχθεί σε πονοκέφαλο για τους Γάλλους.

Μετά τις έντονες καταιγίδες του Σαββατοκύριακου, φαίνεται πως τα όμβρια ύδατα της πόλης και ανεπεξέργαστα λύματα κατέληξαν στον ποταμό Σηκουάνα, ο οποίος δείχνει να βρίσκεται ξανά σε μία κατάσταση ακραίας και επικίνδυνης μόλυνσης με το μέλλον των αγώνων να είναι αβέβαιο.

Ευτυχώς για τους περισσότερους αθλητές, μόνο ο μαραθώνιος της κολύμβησης και το κολυμβητικό σκέλος του τριάθλου έχουν προγραμματιστεί να λάβουν μέρος στον Σηκουάνα.

Συνεπώς, οι υπόλοιποι κολυμβητές δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα αφού θα αγωνιστούν σε ένα στάδιο στα δυτικά προάστια του Παρισιού. Πιο συγκεκριμένα, στο La Défense Arena.

Ωστόσο, πριν από λίγες εβδομάδες, κανείς δεν περίμενε ότι το Paris La Défense Arena που βρίσκεται στο καταπράσινο Ναντέρ, θα φιλοξενούσε ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η μετατροπή του Paris La Défense Arena σε Ολυμπιακό χώρο δεν ήταν εύκολη υπόθεση, με τα πλάνα της... μεταμόρφωσης να έχουν πλέον αναρτηθεί στο διαδίκτυο και να προκαλούν δέος

Το έργο ανέλαβε η Myrtha Pools, η οποία ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα εντυπωσιακό time-lapse των εργασιών.

From start to finish the #Paris2024 Olympic #swimming pool is ready 🤩🤩



