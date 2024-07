Ποιος θα αντικαταστήσει τον Τζο Μπάιντεν στην προεδρική κούρσα: Τα μεγάλα φαβορί και τα επόμενα βήματα των Δημοκρατικών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αποσύρθηκε από την κούρσα των εκλογών του Νοεμβρίου και δήλωσε ότι στηρίζει την Κάμαλα Χάρις για υποψήφια των Δημοκρατικών για πρόεδρο της χώρας.

«Αυτό είναι το καλύτερο για το κόμμα μου και τη χώρα». Με αυτά τα λόγια, μεταξύ άλλων, ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ, για τις επερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Μπάιντεν υπέκυψε στις σφοδρές πιέσεις, εντός και εκτός των Δημοκρατικών, να υποβάλλει την παραίτησή του. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα δήλωσε ότι στηρίζει την Κάμαλα Χάρις για υποψήφια των Δημοκρατικών στις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου.

«Θέλω να προσφέρω την πλήρη υποστήριξή στην Κάμαλα Χάρις για να είναι η υποψήφια του κόμματός μας φέτος», ανέφερε χαρακτηριστικά σε νέα ανάρτησή του απευθυνόμενος στους Δημοκρατικούς.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV