«Βαριά καμπάνα» για Έλληνα ομογενή στη Μελβούρνη: Βρέθηκαν ποντίκια και κατσαρίδες στο εστιατόριο του

Βαριά καμπάνα για Έλληνα ομογενή που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στη Μελβούρνη.

Ο Στέφανος Γιαννουλίδης, ιδιοκτήτης του γνωστού ελληνικού εστιατορίου Lambs στην οδό Lygon St στη Μελβούρνη, τιμωρήθηκε με πρόστιμο αφού οι υγειονομικοί επιθεωρητές ανακάλυψαν σοβαρές παραβάσεις της υγιεινής, συμπεριλαμβανομένων νεκρών ποντικιών και κατσαρίδων, σε όλη την εγκατάσταση. Ο επιχειρηματίας εμφανίστηκε στο δικαστήριο της Μελβούρνης τη Δευτέρα (15/7) μετά από μια σειρά παραπόνων και μια επιθεώρηση από υγειονομικούς υπαλλήλους τον Μάρτιο.

Το Συμβούλιο της Μελβούρνης έλαβε πολλαπλά παράπονα σχετικά με την παρουσία ποντικιών και κατσαρίδων στο εστιατόριο. Κατά την επιθεώρηση, οι υγειονομικοί υπάλληλοι διαπίστωσαν ενδείξεις «ζωντανής δραστηριότητας παρασίτων» σε χώρους όπου παρασκευάζονταν τρόφιμα. Νεκρά ποντίκια, κατσαρίδες και περιττώματα τρωκτικών ανακαλύφθηκαν σε διάφορα σημεία του εστιατορίου.

Επιπλέον, οι επιθεωρητές ανέφεραν ότι βρήκαν περιττώματα ποντικιών και αρουραίων στο δωμάτιο κοντά σε κρεμμύδια και διάσπαρτα σε όλη την εγκατάσταση.

