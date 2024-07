Διεθνή ΜΜΕ: «Δυο νεκροί στην επίθεση εναντίον του Τραμπ, ο ένας φέρεται να είναι ο δράστης»

Ο δράστης της επίθεσης κι άλλο ένα άτομο φέρονται να είναι νεκροί σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές του Νοεμβρίου, απομακρύνθηκε εσπευσμένα από πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας από τη σκηνή προεκλογικής συγκέντρωσης στην πολιτεία Πενσιλβάνια, με μικρή ποσότητα αίματος να διακρίνεται στο δεξιό αυτί και στο πρόσωπό του, έπειτα από πυροβολισμούς.

Possible gunshots at former President Trump's rally in Butler, PA. Secret Service escort Trump off the stage. pic.twitter.com/ckqyjF3S97