Μυστήριο σημάδι εμφανίστηκε στην επιφάνεια του Άρη: Ο γρίφος που καλείται να λύσουν οι ερευνητές (vid)

Αυτός ο αινιγματικός σχηματισμός έχει απεικονιστεί έντονα από το διαστημικό σκάφος Mars Express του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), παρέχοντας πρωτοφανείς απόψεις και τροφοδοτώντας περαιτέρω περιέργεια για τη γεωλογική ιστορία του Κόκκινου Πλανήτη.

Μια κολοσσιαία «ουλή» που εκτείνεται σε ολόκληρο τον Άρη, μεγαλύτερη από το Γκραντ Κάνυον, έχει τραβήξει την προσοχή των επιστημόνων, οι οποίοι εξακολουθούν να παλεύουν με την προέλευσή της. Το εντυπωσιακό χαρακτηριστικό, γνωστό ως Aganippe Fossa, εκτείνεται σε μήκος περίπου 600 χιλιομέτρων και διασχίζει την κάτω πλευρά του Arsia Mons, ενός από τα μεγαλύτερα ηφαίστεια του Άρη.

Το Aganippe Fossa παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1930, αλλά μόλις τώρα οι επιστήμονες μπόρεσαν να το εξετάσουν λεπτομερώς. Η ESA περιγράφει αυτή την ουλή ως «μια σκοτεινή, ανομοιόμορφη ουλή που τέμνει το μαρμαρωμένο έδαφος στους πρόποδες ενός γιγάντιου ηφαιστείου» και «μια αυλάκωση που μοιάζει με τάφρο με απότομα τοιχώματα στις δύο πλευρές». Η τεράστια κλίμακα του χαρακτηριστικού και τα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά του αποτελούν σημαντικό γρίφο για τους ερευνητές.

Το Mars Express, ένα διαστημικό σκάφος της ESA, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην παρατήρηση και χαρτογράφηση της επιφάνειας του πλανήτη. Επιθεωρώντας τακτικά την περιοχή Tharsis, η οποία φιλοξενεί αρκετά από τα κολοσσιαία ηφαίστεια του Άρη, το Mars Express έχει παράσχει κρίσιμα στοιχεία για αυτούς τους γεωλογικούς γίγαντες.

Η προέλευση της Aganippe Fossa παραμένει καλυμμένη από μυστήριο. Οι επιστήμονες διερευνούν διάφορες υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της τεκτονικής δραστηριότητας, των ηφαιστειακών διεργασιών και των διαβρωτικών δυνάμεων, για να εξηγήσουν τον σχηματισμό αυτής της εκτεταμένης ουλής. Οι λεπτομερείς εικόνες και τα δεδομένα που παρέχει το Mars Express είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη αυτών των θεωριών και την κατανόηση των γεωλογικών διεργασιών που διαμόρφωσαν το αρειανό τοπίο.

Η ανακάλυψη και η επακόλουθη εξέταση του Aganippe Fossa υπογραμμίζουν τη σημασία της συνεχούς εξερεύνησης και μελέτης του Άρη. Κάθε νέα παρατήρηση φέρνει τους επιστήμονες πιο κοντά στην αποκάλυψη της πολύπλοκης γεωλογικής ιστορίας του πλανήτη και στην κατανόηση των διεργασιών που διαμόρφωσαν την επιφάνειά του.