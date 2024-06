«Το καλύτερο Black Mirror επεισόδιο»: Όλες οι φορές που η επιτυχημένη σειρά του Netflix προέβλεψε το μέλλον (vid)

Από τα σκυλιά-δολοφόνοι μέχρι τα συστήματα κοινωνικής πίστωσης και τα αυτοκινούμενα φορτηγά διανομής πίτσας, πολλά στοιχεία της σειράς γίνονται μέρος της καθημερινότητάς μας.

Αυτό που ξεκίνησε ως μυθοπλασία έχει πλέον εισχωρήσει στην πραγματικότητά μας. Η σειρά επιστημονικής φαντασίας του Netflix «Black Mirror», γνωστή για την ανησυχητική και δυστοπική απεικόνιση των μελλοντικών τεχνολογιών, αντικατοπτρίζει όλο και περισσότερο τις εξελίξεις που βλέπουμε σήμερα.

Στο επεισόδιο «The Entire History of You», οι άνθρωποι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις αναμνήσεις τους μέσω ενός εμφυτεύματος που καταγράφει ό,τι βλέπουν. Αυτό τους επιτρέπει να γυρίσουν πίσω, να κάνουν ζουμ και να κοσκινίσουν τις σκηνές της ζωής τους. Η Google, σε συνεργασία με τον γίγαντα της υγείας Novartis, αναπτύσσει έξυπνους φακούς επαφής που απηχούν αυτή την ιδέα. Αρχικά, η τεχνολογία θα ξεκινήσει με έναν φακό παρακολούθησης της γλυκόζης για διαβητικούς και έναν άλλο για τη θεραπεία της μυωπίας, φέρνοντάς μας πιο κοντά σε έναν κόσμο όπου οι αναμνήσεις μας θα μπορούσαν δυνητικά να καταγράφονται και να επανεξετάζονται.

Το διαβόητο επεισόδιο «Metalhead» περιλαμβάνει αυτόνομα ρομποτικά τετράποδα εξοπλισμένα με θανατηφόρα όπλα, συμπεριλαμβανομένων εκρηκτικών και ενσωματωμένων πυροβόλων όπλων. Όταν κυκλοφόρησε το 2017, η ιδέα των σκύλων-δολοφόνων φαινόταν σαν καθαρή επιστημονική φαντασία. Σήμερα, ωστόσο, αρκετά έθνη αναπτύσσουν παρόμοια ρομπότ για στρατιωτική χρήση. Αυτά τα σκυλιά είναι εξοπλισμένα με εξελιγμένες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων ανιχνευτών δεδομένων και δυνατοτήτων ηλιακής φόρτισης, που τους επιτρέπουν να παραμένουν λειτουργικά επ' αόριστον στο πεδίο της μάχης.

Στο «Playtest», ένας Αμερικανός ονόματι Cooper δοκιμάζει ένα παιχνίδι στο Λονδίνο χρησιμοποιώντας μια συσκευή που αποκτά πρόσβαση στον εγκέφαλό του και στοχεύει στους φόβους του, οδηγώντας τελικά στο θάνατό του. Αυτή η φανταστική ιδέα έχει έναν ανατριχιαστικό παραλληλισμό στην πραγματική ζωή, στο υποτιθέμενο VR headset που δημιούργησε ο ιδρυτής της Oculus, Palmer Luckey. Η συσκευή του, με την ονομασία NerveGear, φέρεται να καταστρέφει τον εγκέφαλο του χρήστη όταν «πεθαίνει» σε ένα εικονικό παιχνίδι, θολώνοντας τα όρια μεταξύ εικονικής πραγματικότητας και πραγματικών συνεπειών.

Το «Nosedive» της τρίτης σεζόν εισάγει έναν κόσμο όπου όλοι βαθμολογούν τις προσωπικότητες των άλλων με πέντε αστέρια. Αυτή η ιδέα έχει ένα αντίστοιχο στον πραγματικό κόσμο στο αμφιλεγόμενο σύστημα κοινωνικής πίστωσης της Κίνας, το οποίο βαθμολογεί τα 1,4 δισεκατομμύρια πολίτες της με βάση την καθημερινή τους συμπεριφορά. Οι υψηλές βαθμολογίες αποφέρουν ανταμοιβές, όπως πρόσβαση κατά προτεραιότητα στο μετρό και εκπτώσεις στα ψώνια, ενώ οι χαμηλές βαθμολογίες οδηγούν σε τιμωρίες, όπως απαγορεύσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες. Το σύστημα αυτό, που ξεκίνησε το 2020, βασίζεται σε ένα τεράστιο δίκτυο 200 εκατομμυρίων καμερών παρακολούθησης με τεχνητή νοημοσύνη για την παρακολούθηση και αξιολόγηση ατόμων, επιχειρήσεων και κυβερνητικών οργανισμών σε διάφορες δραστηριότητες.

Το «Black Mirror» έχει συχνά επαινεθεί για την προφητική και προκλητική εξερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων της τεχνολογίας στην κοινωνία. Η γραμμή μεταξύ της δυστοπικής φαντασίας και της καθημερινής μας πραγματικότητας θολώνει, εγείροντας σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και τις ηθικές επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης τεχνολογικής προόδου.