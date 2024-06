Φρικιαστικές εικόνες στη Σιβηρία: Βρέθηκε λύκος μετά από 44.000 χρόνια σε εξαιρετική κατάσταση

Το εύρημα παρέχει μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία για τη μελέτη της βιοτικής χλωρίδας της Πλειστοκαινικής περιόδου.

Μια αξιοσημείωτη ανακάλυψη προέκυψε στη Σιβηρία: ένας αρχαίος λύκος με άγρια εμφάνιση και τα τρομακτικά του δόντια ανέπαφα, αποκαλύφθηκε μετά από 44.000 χρόνια. Το εξαιρετικό αυτό εύρημα έγινε στη Γιακουτία, στην ανατολική Ρωσία, και έχει γοητεύσει τους ειδικούς παγκοσμίως λόγω της εξαιρετικής διατήρησής του.

Ο ενήλικος αρσενικός λύκος, που βρέθηκε με εκπληκτικά διατηρημένη γούνα, οστά, όργανα και δόντια, μελετάται επί του παρόντος στο Εργαστήριο του Μουσείου Μαμούθ του Βορειοανατολικού Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου στο Γιακούτσκ. Το εν λόγω ίδρυμα είναι γνωστό για την έρευνά του σε λείψανα που έχουν διατηρηθεί στον μόνιμο παγετό και ο λύκος υποβάλλεται σε αυτοψία για να αποκαλυφθούν περισσότερα για τη ζωή του και το περιβάλλον στο οποίο ζούσε.

