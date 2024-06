Έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός ηθοποιός Ντόναλντ Σάδερλαντ

Οι ερμηνείες του άφησαν ανεξίτηλο σημάδι στην κινηματογραφική βιομηχανία, κερδίζοντας τη φήμη ενός από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς του.

Ο θρυλικός ηθοποιός του Χόλιγουντ Ντόναλντ Σάδερλαντ, η καριέρα του οποίου εκτεινόταν από τη δεκαετία του 1960 έως τη δεκαετία του 2020, πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Ο Σάδερλαντ εμφανίστηκε στη σκηνή στα τέλη της δεκαετίας του 1960, καθιερώνοντας γρήγορα τον εαυτό του ως έναν ευέλικτο και συναρπαστικό ηθοποιό. Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε αρκετές κλασικές ταινίες της δεκαετίας του '70, όπως τα «Klute», «MASH», «Don't Look Now» και «Animal House». Οι ερμηνείες του άφησαν ανεξίτηλο σημάδι στην κινηματογραφική βιομηχανία, κερδίζοντας τη φήμη ενός από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς του.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT