Ο Ίθαν Χοκ μίλησε για το πολύκροτο διαζύγιο με την Ούμα Θέρμαν, δύο δεκαετίες μετά

Ίθαν Χοκ και Ούμα Θέρμαν γνωρίστηκαν το 1997, στα γυρίσματα της ταινίας Gattaca. Την εποχή εκείνη, και οι δύο, θεωρούνταν ανερχόμενοι πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ. Η σχέση τους αναπτύχθηκε τόσο γρήγορα που έναν χρόνο αργότερα παντρεύτηκαν. Το 1998 καλώς όρισαν και το πρώτο τους παιδί, με το δεύτερο να έρχεται το 2002.

Οι δύο ηθοποιοί είχαν αγγίξει την κορυφή της καριέρας τους, όταν τα προβλήματα στην σχέση τους άρχισαν να βγαίνουν στην επιφάνεια. Η πίεση της δημοσιότητας σε συνδυασμός με τα πολύωρα γυρίσματα έφεραν την ρήξη. Το 2005, Ίθαν Χοκ και Ούμα Θέρμαν πήραν και επίσημα διαζύγιο, για το οποίο ο ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια, δύο δεκαετίες αργότερα, στους Los Angeles Times.

«Η δημοσιότητα λειτουργεί σαν βενζίνη στη φωτιά. Αλλά αυτό που κάνει ένα διαζύγιο πραγματικά δύσκολο είναι ακριβώς ό,τι το κάνει δύσκολο για όλους - οι οικογενειακές ισορροπίες, το πώς θα στηρίξεις τα παιδιά σου. Ζηλεύω όσους καταφέρνουν να χωρίσουν ειρηνικά».

