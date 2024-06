Η Nvidia κέρδισε την Microsoft: Έγινε η πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο (vid)

Στα $3,329 τρισ. ανήλθε η κεφαλαιοποίηση της Nvidia μετά από ράλι 3%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Microsoft. Άλμα 171% έχει σημειώσει η μετοχή της εταιρείας κατασκευής τσιπ από την αρχή της χρονιάς.

Η Nvidia έχει εκτοξευθεί και έχει γίνει η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο, με την τιμή της μετοχής της να φτάνει σε ιστορικό υψηλό την Τρίτη. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο εντυπωσιακό ποσό των 3,34 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με την τιμή της μετοχής της να έχει σχεδόν διπλασιαστεί από την αρχή του τρέχοντος έτους.

Η μετοχή έκλεισε την ημέρα διαπραγμάτευσης σχεδόν στα 136 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 3,5%, ξεπερνώντας σε αξία τον τεχνολογικό γίγαντα Microsoft και προσπερνώντας την Apple νωρίτερα αυτό το μήνα. Η αλματώδης άνοδος της Nvidia αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην κυριαρχία της στην παραγωγή των απαραίτητων τσιπ για την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία οι αναλυτές έχουν ονομάσει «νέο χρυσό ή πετρέλαιο στον τεχνολογικό τομέα».

Η άνοδος της Nvidia στην κορυφή των διαγραμμάτων αποτίμησης της αγοράς υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία AI στο σημερινό τεχνολογικό τοπίο. Τα τσιπ της εταιρείας είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και τη λειτουργία των εφαρμογών AI, καθιστώντας την βασικό παίκτη στην τρέχουσα επανάσταση της AI.

Nvidia officially most valuable company in the world pic.twitter.com/OmZvz3qw0D — Trung Phan (@TrungTPhan) June 18, 2024

Οι αναλυτές της Wedbush Securities μοιράζονται παρόμοιες αισιόδοξες προοπτικές. Σε πρόσφατο σημείωμά τους, προέβλεψαν ότι η κούρσα για την κεφαλαιοποίηση της αγοράς των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων θα είναι σκληρά αμφισβητούμενη μεταξύ της Nvidia, της Apple και της Microsoft κατά το επόμενο έτος. «Πιστεύουμε ότι κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους η κούρσα για την κεφαλαιοποίηση της αγοράς των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στην τεχνολογία θα είναι μπροστά και στο επίκεντρο μεταξύ της Nvidia, της Apple και της Microsoft», αναφέρεται στο σημείωμα.

Nvidia is officially the most-valuable company in the world



Added $3 trillion in market cap over the last 20 months



Unbelievable pic.twitter.com/9xwEfFHueG — Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) June 18, 2024

Η αξιοσημείωτη άνοδος της Nvidia στην πιο πολύτιμη εταιρεία παγκοσμίως αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας AI στη διαμόρφωση του μέλλοντος της τεχνολογικής βιομηχανίας.